La Guardia Nazionale del Texas nega di aver ignorato la richiesta di aiuto di un migrante

Un video ottenuto dalla CNN mostra una donna che tiene in braccio un bambino che piange nel Rio Grande e grida aiuto, mentre i membri della Guardia Nazionale del Texas guardano da due barche vicine, ma non intervengono.

Il video è stato girato da Priscilla Lugo, una coordinatrice dell'organizzazione no-profit Latino Justice PRLDEF, che si occupa di diritti civili.

Lugo ha raccontato alla CNN di aver assistito all'incidente martedì 12 dicembre, mentre si trovava sul Rio Grande, a Eagle Pass, insieme a un collega e a una guida nautica per lavorare a un progetto di media digitali legato alla sicurezza pubblica e all'Operazione Lone Star, un'iniziativa del governo statale del Texas per frenare l'immigrazione illegale.

Secondo Lugo, l'intero incidente è durato circa sette minuti ed è iniziato quando un gruppo di quattro persone, tra cui due uomini, una donna e un bambino, ha cercato di entrare negli Stati Uniti dal Messico attraversando il fiume.

I due uomini sono riusciti ad attraversare il fiume, mentre la donna, che portava in braccio un bambino di circa 3-4 anni, ha lottato per attraversare il fiume.

Il video è stato registrato una settimana prima che la polizia di frontiera degli Stati Uniti trattasse - solo martedì - 10.500 migranti che avevano attraversato illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico, secondo un funzionario della Sicurezza Nazionale.

"Ehi, per favore, aiutatemi!", urla la donna a una delle barche che trasporta due guardie nazionali del Texas, come mostra il video.

"Vi supplico, per favore aiutatemi", implora la donna con le guardie mentre il bambino che porta in braccio piange.

"Non ce la faccio più. Per favore, avvicinate la barca", continua a dire la donna nel video. "Aiutatemi! Per favore, non abbandonatemi qui".

Mentre la donna continua a chiedere aiuto, le guardie rimangono sulla barca nelle vicinanze ma non assistono attivamente la donna. Lugo ha raccontato che le guardie sono rimaste a guardare e alla fine la donna è tornata verso la sponda messicana con il suo bambino in mano.

Un altro video, che Lugo ha condiviso con la CNN, mostra anche un battello della Customs and Border Protection degli Stati Uniti con due agenti a bordo che si avvicina alla donna e al bambino senza fermarsi ad aiutarli.

"Ho visto un'imbarcazione della CBP che si precipitava verso la donna e ho pensato che volessero aiutarla, ma si sono limitati a fare un paio di giri senza fare nulla", ha raccontato Lugo.

"La donna e il bambino avrebbero potuto annegare e loro non hanno fatto nulla. Avevo le lacrime agli occhi quando sono sceso dalla barca. Come possiamo non provare empatia per un bambino che rischia di annegare? Com'è la sicurezza?".

In una dichiarazione alla CNN, il Dipartimento militare del Texas ha detto di "essere a conoscenza del recente video che mostra una donna e un bambino vicino alla costa messicana che chiedono supporto".

"I soldati della Guardia Nazionale del Texas si sono avvicinati con un'imbarcazione e hanno stabilito che non c'erano segni di sofferenza medica, ferite o incapacità e che erano in grado di tornare a breve distanza dalla costa messicana. I soldati sono rimasti sul posto per monitorare la situazione", hanno scritto.

La Lugo ha dichiarato alla CNN di aver contattato la US Customs and Border Protection in merito all'incidente e le è stato detto che gli ufficiali della CBP sono autorizzati a prestare soccorso e lo hanno fatto in passato. L'agenzia ha chiesto a Lugo di inviare i video e le ha detto che avrebbe indagato sull'incidente.

La CNN ha contattato il CBP per un commento.

Funzionari attuali e precedenti degli Stati Uniti hanno avvertito che l'attuale ritmo di arresti alla frontiera meridionale sta spingendo le risorse federali al limite, con il sistema vicino a un punto di rottura. Il funzionario ha dichiarato che ci sono più di 26.000 migranti in custodia al confine.

Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott, frustrato da quella che a suo dire è l'incapacità del governo federale di proteggere il confine, ha lanciato l'Operazione Lone Star nel marzo 2021. Lo Stato ha schierato migliaia di persone, compresi i membri della Guardia Nazionale, al confine tra Stati Uniti e Messico. Il Texas ha anche installato chilometri di barriere di confine galleggianti lungo il Rio Grande.

Fonte: edition.cnn.com