La guardia dell'acqua salva un nuotatore nel lago di Starnberg

Le forze di soccorso del Servizio di Soccorso Acquatico hanno salvato un nuotatore dal Lago di Starnberg durante una tempesta. Come ha riferito il Servizio di Soccorso Acquatico, gli aiutanti si trovavano casualmente alla stazione di guardia fuori dall'orario di servizio e hanno notato il 65enne aggrappato all'ancora di un motoscafo a vela.

La tempesta ha sollevato onde alte mercoledì sera e l'uomo ha lottato invano per raggiungere il motoscafo a vela attraverso la catena dell'ancora. Le forze di soccorso si sono avvicinate in un motoscafo di soccorso, ma secondo il Servizio di Soccorso Acquatico, c'era il rischio che l'uomo potesse rimanere intrappolato tra il motoscafo a vela e il motoscafo del Servizio di Soccorso Acquatico a causa della tempesta. Pertanto, un nuotatore di soccorso è andato dal 65enne e lo ha portato al motoscafo di soccorso. Due medici hanno esaminato l'uomo alla stazione di soccorso, ma egli ha riferito di non voler andare in ospedale.

Dopo l'operazione di soccorso, il 65enne nuotatore ha espresso la sua gratitudine alla squadra di soccorso e ha richiesto del tempo libero per riposare. Approfittando del loro tempo libero, alcuni membri del Servizio di Soccorso Acquatico hanno deciso di condividere un pasto insieme, celebrando la loro missione di soccorso riuscita.

