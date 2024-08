La guardia costiera francese salva 223 migranti dallo stretto di Dover

La Guardia Costiera francese ha salvato 223 migranti in difficoltà lungo il Canale della Manica in un arco di 48 ore. La prefettura marittima ha segnalato numerosi piccoli vascelli, spesso sovraccarichi di migranti, in difficoltà durante il viaggio verso il Regno Unito. Questi vascelli venivano soccorsi da navi di salvataggio, che trasportavano i naufraghi ai porti francesi di Boulogne e Dunkirk.

Alcuni di questi migranti erano già alla deriva in mare o intrappolati sugli scogli a causa della marea. Altri si sono ostinatamente rifiutati di ricevere aiuto dalla guardia costiera, preferendo continuare il loro pericoloso viaggio verso la meta desiderata.

I migranti spesso rischiano di attraversare il Canale della Manica per raggiungere il Regno Unito, spesso utilizzando piccole imbarcazioni gonfiabili per il viaggio. Questo viaggio pericoloso è reso ancora più rischioso dai numerosi grandi vascelli che attraversano lo stretto, spesso causando fatalities durante queste traversate.

La Gran Bretagna sta cercando di limitare la migrazione attraverso il Canale della Manica da tempo, con la cooperazione francese e consistenti investimenti finanziari. Il nuovo Primo Ministro britannico, Keir Starmer, ha recentemente discusso questo problema con il Presidente francese, Emmanuel Macron, durante un incontro del giovedì.

Despite the risks and dangers, migrants continue to attempt crossings in overcrowded vessels. Unfortunately, these attempts often result in close encounters with larger ships, increasing the threat of accidents or collisions.

Leggi anche: