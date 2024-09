- La gravità della situazione in Germania: uno sguardo più da vicino

L'industria automobilistica tedesca è un giocatore chiave: Più di 770.000 persone sono impiegate nel settore automotive tedesco, rendendolo il campo industriale più grande per fatturato nel paese. Secondo l'Ufficio federale di statistica, i veicoli e i loro componenti hanno rappresentato circa il 17% delle esportazioni tedesche nel 2023. Tuttavia, il settore si trova di fronte a sfide. Per la prima volta in tre decenni, Volkswagen potrebbe dover attuare licenziamenti e chiudere gli impianti per motivi operativi. Questo potrebbe essere solo l'inizio dei problemi, avvertono gli esperti. Quali sono le problematiche? Un riepilogo:

I Costruttori: I produttori tedeschi lottano con le vendite in calo e i costi sostanziali per la transizione alle trazioni elettriche. Ciò sta causando una riduzione dei profitti. Volkswagen ha registrato una diminuzione del 14% del surplus nel primo semestre dell'anno, BMW di quasi il 15% e Mercedes-Benz di quasi il 16%. Tutti e tre hanno dovuto abbassare le loro previsioni di profitto annuali, con BMW che lo ha fatto più di recente martedì. L'outlook è pessimistico. Il settore guarda al futuro con una certa apprensione, secondo l'Istituto Ifo di Monaco.

Gli Impianti: In media, gli impianti tedeschi di Volkswagen, BMW, Mercedes e altri hanno funzionato solo al di sopra dei due terzi della loro capacità l'anno scorso, secondo i dati di Marklines. Insieme, potrebbero produrre annualmente 6,2 milioni di automobili. Nel 2023, ne sono state prodotte solo circa 4,1 milioni. Il settore produce meno automobili di prima, ammette l'analista Eric Heymann di Deutsche Bank Research, mantenendo i costi del lavoro alti. Anche se la produzione è inferiore del 23% al picco, la forza lavoro è diminuita solo dell'8%. Ciò rende gli impianti meno efficienti.

I Fornitori: I fornitori dell'auto, con circa 270.000 dipendenti (circa 311.000 nel 2018), sono stati colpiti dalla crisi da tempo. Dopo tutto, i costruttori di automobili effettuano ordini in base alla domanda. Secondo l'indagine di Horvath, la maggior parte del 60% delle aziende pianifica di ridurre moderatamente il personale. ZF ha annunciato che taglierà tra 11.000 e 14.000 posti di lavoro in Germania entro la fine del 2028. Continental sta addirittura valutando la cessione della sua attività di fornitura automotive e la sua quotazione in borsa.

I Clienti: Anche se i problemi di materiali e forniture sono stati in gran parte risolti, l'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA) vede aumentare i problemi di domanda. "La situazione economica complessiva influisce sul comportamento dei consumatori e porta a una debole domanda di automobili", dice un portavoce del VDA. I produttori tedeschi sono particolarmente colpiti perché, allo stesso tempo, nuovi concorrenti come Tesla e i produttori cinesi stanno entrando sul mercato, riducendo la quota di mercato dei produttori nazionali.

La Località: Gli esperti ritengono che la crisi dell'industria automobilistica stia mettendo in evidenza i punti deboli della Germania. Cinque anni dopo la pandemia, la produzione industriale tedesca è ancora inferiore del 10% al livello pre-Corona, afferma l'economista di ING Carsten Breszki. Il vecchio modello di business basato sull'energia a basso costo e sui grandi mercati di esportazione non è più sostenibile. Data la scarsa dinamicità negli USA e in Cina, nonché le tensioni commerciali aggiuntive, non c'è molta speranza per una forte ripresa trainata dalle esportazioni.

Le Esportazioni: Per anni, le esportazioni sono state il principale driver dell'industria automobilistica tedesca. Secondo il VDA, 3,1 milioni dei 4,1 milioni di automobili prodotte in Germania nel 2023, ovvero circa i tre quarti, sono state esportate. Tuttavia, avverte un portavoce del VDA: "I pesi sul mercato mondiale stanno cambiando". Mentre i tradizionali mercati europei e nordamericani stanno diminuendo, ci sono tassi di crescita elevati in Cina e India - mercati sempre più serviti da concorrenti locali.

Contemporaneamente, i concorrenti locali che un tempo i produttori tedeschi prendevano in giro stanno facendo progressi in Europa. In Cina, il costruttore locale BYD ha già superato il marchio VW come leader di mercato. "La concorrenza è agguerrita data gli investimenti sostanziali nelle tecnologie future", dice il portavoce del VDA. "Alcune aziende stanno investendo significativamente nella trasformazione, mentre altre cercano di conquistare i mercati - entrambi sono grandi imprese". I produttori tedeschi spesso trovano più difficile di nuovi concorrenti concentrati sui veicoli elettrici.

Il Futuro: Secondo l'Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW), i produttori di automobili tedeschi hanno ancora "tutto il potenziale e le capacità per competere a livello globale". "Per farlo, however, i produttori di automobili devono ripensarsi e sfruttare le loro forze innovative per accelerare e migliorare la transizione alla mobilità elettrica e all'auto

