La grande scommessa di Trump Media potrebbe risolvere il suo più grande problema: non porta quasi soldi

Trump Media & Technology Group (DJT), valutato 5 miliardi di dollari, ha rivelato venerdì sera di aver incassato solo 837.000 dollari di ricavi nell'ultimo trimestre. Si tratta di un calo del 30% rispetto all'anno precedente.

Le perdite di Trump Media si accumulano: la società ha perso altri 16,4 milioni di dollari nel suo primo trimestre completo come società quotata in borsa.

Tuttavia, Trump Media spera di invertire la tendenza costruendo un'attività di streaming rivolta ai conservatori.

Nonostante i recenti risultati finanziari poco incoraggianti, che hanno fatto scendere del 4% il prezzo delle azioni di Trump Media lunedì, si sollevano ulteriori dubbi sul perché Wall Street abbia attribuito alla società un prezzo così elevato. Il proprietario di Truth Social ha perso più di un quarto del suo valore dal momento in cui la vicepresidente Kamala Harris ha annunciato la sua candidatura alla presidenza tre settimane fa.

Trump Media vuole i contenuti "trascurati"

Lo scorso venerdì, Trump Media ha lanciato Truth+, una piattaforma di streaming TV disponibile su Android, iOS e le versioni web di Truth Social.

Sperando di approfittare del successo dello streaming di Fox News e di altri canali conservatori, Trump Media ha dichiarato di voler trasmettere programmi che comprendono notizie, "contenuti cristiani e programmazione per famiglie".

In particolare, Trump Media ha dichiarato che trasmetterà programmi "trascurati dalle grandi corporation" o "a rischio di cancellazione". Tuttavia, non ha fornito esempi specifici.

"La società ritiene di aver posto le basi per un driver fondamentale della redditività e del valore a lungo termine", ha dichiarato Trump Media nel comunicato stampa sui risultati del venerdì.

"Imbattibile dalle grandi tecnologie"

Truth Social è stata fondata come un'alternativa conservatrice ai potenti colossi della tecnologia di Silicon Valley.

Ora, Truth+ viene presentato come un'alternativa alle piattaforme di streaming tradizionali, alcune delle quali sono controllate da grandi società tecnologiche come Amazon e Netflix.

Trump Media "si aspetta di acquisire il pieno controllo della propria pila tecnologica per lo streaming...in linea con l'obiettivo di rendere il servizio imbattibile dalle grandi tecnologie", ha dichiarato la società.

In particolare, Trump Media afferma che la sua piattaforma di streaming si basa sulla propria rete di distribuzione dei contenuti personalizzata, alimentata dal proprio data center, server, router e software. Trump Media ha dichiarato di avere il diritto di acquisire in futuro il codice sorgente per la tecnologia di streaming.

Naturalmente, lo streaming non è un'attività semplice da intraprendere, soprattutto ora.

Se da un lato alcuni consumatori cercano di ridurre il numero di piattaforme a cui sono abbonati a causa dei costi della vita più elevati, dall'altro il settore dello streaming è noto per essere estremamente costoso a causa delle spese legate ai contenuti e alla tecnologia.

Anche alcuni dei più grandi giganti dei media hanno faticato a guadagnare con lo streaming, con segni che alcune piattaforme stanno cercando di unirsi.

Il valore in calo della quota di Trump

Trump Media ha attribuito una parte della sua perdita trimestrale di 16,4 milioni di dollari alle spese per la consulenza IT e la licenza del software legate al nuovo servizio di streaming TV.

Tuttavia, Trump Media scommette di poter sostenere questi costi.

Devin Nunes, l'ex congressman repubblicano che ora serve come CEO di Trump Media, ha esaltato "il solido patrimonio netto senza debiti" della società in una dichiarazione del venerdì. Trump Media ha elencato 344 milioni di dollari in contanti e equivalenti - risorse finanziarie che intende utilizzare per sviluppare lo streaming.

"oltre ai nostri piani per ampliare Truth+ con una serie di nuove funzionalità", ha detto Nunes, "continuiamo a esplorare numerose altre possibilità di crescita, comprese le fusioni e le acquisizioni".

Il prezzo delle azioni di Trump Media è stato sotto pressione significativa nelle ultime settimane, cancellando una parte della ricchezza netta di Trump.

Il titolo è sceso di più del 60% rispetto al suo massimo storico in chiusura di $66,22 del 27 marzo, poco dopo il suo ingresso in borsa attraverso la fusione con una società a scopo speciale.

Trump non solo serve come presidente di Trump Media, ma è anche il principale azionista, con 114,75 milioni di azioni.

Il valore di questa partecipazione è stato dimezzato, passando da circa 6,2 miliardi di dollari dell'

Leggi anche: