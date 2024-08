- La "Grande" Notte del Castello - gli organizzatori sono soddisfatti

Dopo il "Palazzo di Potsdam Night", gli organizzatori esprimono soddisfazione. Il festival è stato "magnifico", ha dichiarato un portavoce dell'evento. Gli organizzatori si aspettavano circa 35.000 visitatori in totale. Durante le serate di venerdì e sabato, si sono esibiti 50 artisti diversi.

Alcuni eventi hanno dovuto chiudere le porte in anticipo. Ad esempio, non tutti quelli che volevano assistere al concerto di Hans Zimmer all'Orangerie Palace hanno trovato un posto a sedere o in piedi. Altri spettacoli sono stati scarsamente frequentati.

Uno dei momenti artistici più importanti è stato lo "Spettacolo di un uomo 'Lasca Fox'" con tanto groove e sax. Tuttavia, i fuochi d'artificio con i droni sono stati un po' deludenti.

Ci sono stati anche intoppi altrove. Durante lo spettacolo di falconeria, non un solo uccello è decollato. L'orchestra annunciata per il concerto di Hans Zimmer si è rivelata essere un quartetto d'archi.

Nonostante alcuni problemi, come i cierre anticipati di alcuni eventi e un quartetto d'archi invece di un'orchestra per il concerto di Hans Zimmer, il festival nel suo insieme è stato un successo clamoroso. Nonostante la scarsa affluenza ad alcuni spettacoli, lo "Spettacolo di un uomo 'Lasca Fox'" ha ricevuto elogi per il suo groove e la performance al sax.

