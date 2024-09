La Gran Bretagna potrebbe permettere attacchi estesi contro la Russia.

Per diversi mesi, l'Ucraina sta cercando di utilizzare armi a lungo raggio contro obiettivi situati profondamente all'interno della Russia. Secondo un rapporto, il Regno Unito ha ora deciso: i missili Storm-Shadow possono essere utilizzati per questo scopo specifico. C'è la possibilità che gli Stati Uniti seguano l'esempio con i loro ATACMS. Questo sarebbe uno sviluppo significativo per Kiev.

Il quotidiano britannico "The Guardian" ha riferito che la Gran Bretagna ha scelto di autorizzare l'uso dei missili cruise Storm-Shadow contro obiettivi all'interno della Russia. Tuttavia, questa decisione non verrà annunciata pubblicamente durante l'incontro del Primo Ministro britannico Keir Starmer con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington venerdì.

Mercoledì, il Segretario degli Esteri britannico David Lammy e il suo omologo americano Antony Blinken erano già a Kiev con il Presidente Zelenskyj. Secondo fonti de "The Guardian", questo incontro non si sarebbe svolto se non fosse stata presa una decisione positiva riguardo allo Storm Shadow. Di conseguenza, non ci sarebbe stata un'annuncio pubblico a Kiev per evitare provocazioni inutili.

Blinken avrebbe dichiarato a Kiev che la consegna di missili balistici da parte dell'Iran alla Russia aveva modificato il pensiero strategico a Londra e Washington. Lammy non ha voluto rivelare dettagli di discussioni private che avrebbero potuto avvantaggiare Putin. L'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) aveva precedentemente suggerito che le consegne di armi non dovrebbero essere annunciate in anticipo per mantenere un senso di sorpresa e combattere meglio l'aggressione russa.

L'approvazione degli Stati Uniti sembra imminente

I segni recenti indicano che gli Stati Uniti potrebbero anche modificare la loro posizione e autorizzare l'Ucraina ad attaccare il territorio russo utilizzando i missili a lungo raggio ATACMS. A Kiev, Blinken ha dichiarato che stavano lavorando diligentemente per garantire che l'Ucraina avesse tutte le risorse necessarie per difendersi efficacemente.

Il Presidente degli Stati Uniti Biden è diventato anche più esplicito di recente. Il governo degli Stati Uniti sta apparentemente "lavorando" per approvare l'uso di armi a lungo raggio consegnate all'Ucraina per gli attacchi sul territorio russo, ha detto in risposta a una domanda di un giornalista.

Secondo l'ISW, oltre 200 obiettivi sono entro la portata dei missili a lungo raggio ATACMS. Questi obiettivi includono basi militari principali, stazioni di comunicazione, centri logistici, impianti di riparazione, depositi di carburante, siti di stoccaggio di munizioni e quartier generali.

Tuttavia, le unità aeree responsabili di attacchi devastanti con bombe guidate sono già state spostate più all'interno. Ciò potrebbe essere dovuto all'aspettativa della Russia di un via libera per gli attacchi con missili a lungo raggio. Tuttavia, l'Ucraina potrebbe mettere una notevole pressione logistica e operativa sull'esercito russo attaccando altri obiettivi, secondo l'analisi dell'ISW.

