La Gran Bretagna cerca di prendere il controllo e gestire direttamente le sue compagnie ferroviarie.

La situazione attuale in Gran Bretagna ricorda le sfide affrontate dalla Germania, con ritardi e disagi frequenti che causano frustrazione. In risposta, l'amministrazione laburista appena eletta intende prendere il controllo delle compagnie ferroviarie attraverso la nazionalizzazione, essenzialmente invertendo le politiche implementate dall'ex primo ministro conservatore Margaret Thatcher.

Oggi, il Parlamento di Londra si accinge a votare su un disegno di legge che propone questo cambiamento, sponsorizzato dal Ministro dei Trasporti Louise Haigh. Una volta che i contratti esistenti scadranno o si verificheranno motivi di risoluzione contrattuale, la responsabilità di fornire i servizi passerà a operazioni gestite pubblicamente.

Attualmente, ci sono 28 compagnie ferroviarie uniche nel Regno Unito, ciascuna che serve diverse regioni. I critici hanno espresso preoccupazioni riguardo ai ritardi e ai disagi dei treni e ai prezzi dei biglietti elevati da tempo. Gli scioperi hanno anche causato disagi nei servizi in passato. I sindacati argomentano che i dipendenti vengono sfruttati poiché i profitti beneficiano principalmente i manager e gli azionisti.

La ministra Haigh intende inoltre creare una nuova entità di proprietà statale, Great British Railways, nel caso in cui il disegno di legge venga approvato. Questa compagnia assumerà anche le responsabilità di Network Rail, un'organizzazione non a scopo di lucro responsabile dell'infrastruttura ferroviaria del Regno Unito, come la rete ferroviaria.

Il sistema ferroviario britannico è stato discusso in passato per la nazionalizzazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i quattro principali fornitori si sono fusi nella compagnia di proprietà statale British Railways. Tuttavia, quando il governo conservatore di Margaret Thatcher privatizzò le imprese di proprietà statale, British Rail fu smantellata.

Al contrario, la situazione del settore ferroviario tedesco è molto diversa. La compagnia di proprietà statale Deutsche Bahn è il leader di mercato. Anche se opera come una società per azioni, il governo federale mantiene la proprietà totale. Deutsche Bahn non solo gestisce i servizi dei treni in tutto il paese, ma controlla anche la maggior parte della rete ferroviaria in Germania. Tuttavia, con i ritardi e i disagi dei treni in aumento, ci sono state richieste ricorrenti per suddividere la compagnia e separare la rete e le operazioni.

A seguito dell'intenzione dell'amministrazione laburista di nazionalizzare le compagnie ferroviarie nel Regno Unito, le ferrovie tedesche potrebbero servire come punto di riferimento. Sfide simili con ritardi e disagi frequenti hanno portato a richieste di miglioramento anche in Germania.

