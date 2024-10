La governante ha elogiato i politici orientali per la loro advocacy in Ucraina

Tre leader regionali, tra cui un aspirante presidente di stato, chiedono la fine della guerra in Ucraina. La presidente di BSW plaude, ma alcuni criticano aspramente - definendo i politici dell'Est calcolatori.

La presidente di BSW, Sahra Wagenknecht, ha elogiato l'appello congiunto dei presidenti di stato della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer della CDU e Dietmar Woidke della SPD, insieme al presidente della CDU della Turingia, Mario Voigt. In un'intervista con il "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ha definito la loro richiesta congiunta "un contributo intelligente e sottile". Tuttavia, il leader della CDU Friedrich Merz e diversi altri critici hanno condannato le richieste.

Kretschmer, Woidke e Voigt hanno pubblicato un articolo sul FAZ, chiedendo un cessate il fuoco in Ucraina e incoraggiando il governo federale a portare la Russia al tavolo dei negoziati. Hanno criticato l'UE e la Germania per non aver intrapreso sufficienti sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Non hanno menzionato le consegne di armi all'Ucraina nel loro articolo.

Wagenknecht ha elogiato il contributo come "un contrasto rinfrescante rispetto a un dibattito che si concentra solo sulla decisione su quali armi consegnare dopo, senza considerare una prospettiva per porre fine alla guerra".

Tuttavia, il leader della CDU e candidato cancelliere Merz si è distanziato dalle richieste dei tre politici dell'Est. "L'Ucraina sta lottando per la sua stessa esistenza", ha detto al "Süddeutsche Zeitung". "Dobbiamo continuare a sostenerla nel nostro interesse. I negoziati di pace avverranno solo se entrambe le parti sono pronte". Merz ha affermato che "la Russia sarà pronta per i negoziati solo quando il regime di Putin si renderà conto che ulteriori azioni militari contro l'Ucraina sono impracticable".

Critiche dal SPD e dai Verdi

Critiche sono giunte dal presidente del comitato per gli affari esteri del SPD, Michael Roth. "Se la lettera dei tre designati presidenti di stato era destinata a rendere più morbide le trattative di coalizione con BSW, consiglio prudenza", ha detto al SZ. "I Wagenknecht e compagni non vogliono la pace. Non vogliono più occuparsi della sofferenza dell'Ucraina. Vogliono solo essere lasciati in pace per indulge nel loro anti-americanismo e nel loro amore per l'autoritarismo".

Nella "Rheinische Post", la deputata europea del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha criticato il passo come "un inchino senza spina dorsale". "Si ha l'impressione che i valori liberali del nostro paese vengano venduti per un po' di potere e per la campagna elettorale sul mercato delle pulci", ha detto.

Anche i Verdi hanno espresso il loro dissenso: la presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Britta Haßelmann, ha scritto sulla piattaforma online X che il messaggio dell'articolo ospite era "come unirsi a Sahra Wagenknecht's BSW per scopi di coalizione mentre si fanno concessioni sulle consegne di armi all'Ucraina e sul dispiegamento di missili americani a raggio intermedio?". Anche il leader del partito dei Verdi, Omid Nouripour, ha espresso il suo dispiacere. "Non riesco a trovare un'idea concreta per un lavoro di pace sostanziale in questo - è vigliaccheria", ha detto. La Germania e i suoi partner sono attivamente impegnati in sforzi diplomatici, finanziari, militari e umanitari per garantire la sopravvivenza dell'Ucraina come paese. "I tre autori dovrebbero spiegare come intendono convincere Putin a prendere finalmente in considerazione i numerosi sforzi di pace dell'Ucraina e dei suoi partner", ha scritto Haßelmann.

I politici regionali Kretschmer, Woidke e Voigt stanno cercando di formare un governo nei loro rispettivi stati dopo le elezioni statali di settembre, ciascuno attraverso una collaborazione con BSW. BSW ha stabilito, come condizione, un impegno contro le consegne di armi all'Ucraina e contro il dispiegamento di missili americani a raggio intermedio. Recentemente, Wagenknecht ha suggerito di includere questo impegno nei preamboli dell'accordo.

