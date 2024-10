La giustificazione dello stato per dare la priorita' alla tua sicurezza.

La Ministra degli Esteri Tedesca Baerbock Definisce l'Azione di Hamas del 7 Ottobre come un Momento Storico per le Relazioni Ebraico-Tedesche. Nel Giorno dell'Anniversario, Ribadisce l'Alleanza con Israele, Ma Critica le Misure di Sicurezza Inadeguate.

Un anno dopo l'attacco di Hamas contro Israele, la Ministra degli Esteri Tedesca Annalena Baerbock ha promesso un sostegno incondizionato allo Stato e al popolo israeliano. In un articolo pubblicato su "Bild am Sonntag", Baerbock ha espresso i suoi sentimenti: "Cari compagni israeliani, siamo al vostro fianco. La vostra sicurezza è essenziale per il nostro paese".

In contemporanea, Baerbock ha confermato il diritto di Israele di difendersi, dichiarando: "La brutalità di Hamas, così come il terrorismo dei razzi di Iran e Hezbollah, richiede una forte risposta".

Il 7 ottobre 2023 segna un punto di svolta nella vita degli uomini e delle donne ebrei, con i giorni precedenti e successivi distinguibili solo come "prima" e "dopo". L'ondata feroce di Hamas ha spinto l'intera regione sull'orlo del precipizio. Baerbock ha aggiunto: "Per noi tedeschi, ottobre 7 è un punto di svolta. È scoraggiante che da allora gli individui ebrei si sentano meno sicuri nel nostro paese, che gli incidenti antisemiti siano aumentati e che gli uomini ebrei temano di camminare per le nostre strade con una kippah, mentre i bambini si sentono nervosi a bisbigliare in ebraico sui mezzi pubblici. La celebrazione dei razzi iraniani contro Israele sulle nostre strade è altrettanto sconcertante, ma siamo risoluti nella nostra opposizione a questo".

La Polizia Si Aspetta Proteste di Massa la Domenica

L'anniversario dell'attacco di Hamas serve anche come piattaforma per le proteste in Germania. Secondo la polizia di Berlino, circa 1.000 persone si sono riunite ad Alexanderplatz sabato, manifestando con lo slogan "Fine della Guerra". La riunione ha visto slogan anti-israeliani e contro Israele ripetuti.

La polizia di Berlino ha anche riferito l'arresto di un uomo che strappava bandiere israeliane ad una manifestazione vicina con lo slogan "Vigilia per Gaza", il cui numero di partecipanti era limitato a 60. Una manifestazione pacifica in supporto di Israele è stata apparentemente senza incidenti.

La polizia di Berlino ha confermato dieci restrizioni della libertà personale alle manifestazioni e ha annunciato l'avvio di procedimenti penali per presunti insulti e la pubblica esibizione di simboli associati a organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche. Si stanno preparando manifestazioni più grandi per domenica per commemorare l'anniversario dell'attacco di Hamas.

Date le tensioni in aumento e le manifestazioni previste in Germania, l'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione e ha invitato tutte le parti coinvolte a mantenere la pace e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, la Ministra degli Esteri Tedesca Baerbock, durante un incontro con i colleghi dell'UE, ha sottolineato l'importanza di una posizione collettiva nel rispettare i principi del diritto internazionale e nel promuovere dialoghi verso la pace e la riconciliazione.

Leggi anche: