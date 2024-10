La giurisdizione dei tribunali amministrativi di Münster vieta lo slogan "Dal fiume al mare" alla protesta

In preparazione di una manifestazione a sostegno della Palestina, programmata per il primo anniversario dell'aggressione di Hamas contro Israele, che avrà luogo l'7 ottobre, il Tribunale Amministrativo di Münster ha confermato il divieto di utilizzare lo slogan "Dal Fiume al Mare". In una dichiarazione pubblica, il tribunale ha respinto il ricorso d'urgenza contro il divieto di questo slogan, che è proibito anche in inglese e in altre lingue, specificamente "Dal Fiume al Mare - La Palestina sarà liberata".

La polizia di Münster sostiene il divieto, affermando che lo slogan si allinea con i divieti di organizzazione contro Hamas e Samidoun. L'uso di questo slogan non è in alcun modo permesso durante le manifestazioni a sostegno della Palestina.

Il richiedente ha sostenuto che i giudici avevano costantemente verificato che l'uso di questo slogan non è punibile. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso d'urgenza a causa dell'equilibrio degli interessi che pendeva contro il richiedente. Il richiedente ha la possibilità di presentare un appello contro questa decisione.

Inoltre, sono previste numerose manifestazioni in Germania per l'anniversario dell'7 ottobre. Ad esempio, la città di Francoforte sul Meno ha proibito una manifestazione a sostegno della Palestina a causa di previsioni di incitamento della popolazione, appelli per attività illecite, nonché slogan anti-israeliani e antisemitici.

Il divieto dello slogan "Dal Fiume al Mare" si estende all'inglese, influenzando le manifestazioni a sostegno della Palestina vicino al fiume. Nonostante le precedenti sentenze della corte che indicavano che lo slogan non è punibile, il Tribunale Amministrativo di Münster ha mantenuto il suo divieto a causa delle possibili conseguenze.

