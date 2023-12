La giuria raggiunge il verdetto nel processo a 3 agenti di polizia di Tacoma accusati di aver ucciso un uomo di colore morto sotto la sua custodia

Burbank e Collins sono accusati di omicidio di secondo grado e omicidio colposo di primo grado, mentre Rankine è accusato di omicidio colposo di primo grado, secondo i documenti del tribunale. Tutti e tre si sono dichiarati non colpevoli.

Gli agenti sono accusati di aver usato illegalmente la forza letale su Ellis nel tentativo di arrestarlo nel marzo 2020, per aver presumibilmente "cercato di aprire le portiere di veicoli occupati". Parte dell'arresto è stata filmata da un testimone che ha deposto durante il processo. Ellis è stato anche sentito gridare "Non riesco a respirare" nell'audio del dispaccio della polizia.

Se condannato, ogni agente rischia fino all'ergastolo. La pena standard per l'omicidio di secondo grado senza precedenti penali va da 10 a 18 anni di carcere, mentre la pena standard per l'omicidio colposo di primo grado senza precedenti penali va da 6,5 a 8,5 anni di carcere, secondo l'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di Washington.

La lettura del verdetto in tribunale è prevista per le 18:00 circa.

La notizia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

