La giudice Jackson esprime le sue preoccupazioni per la sentenza sull'immunità di Trump alla CBS.

Avevo alcune preoccupazioni riguardo a un sistema che sembrava offrire protezione a un individuo in circostanze specifiche, considerato che il nostro solito sistema di giustizia penale tratta generalmente tutti allo stesso modo, come ho menzionato durante un'intervista con "CBS News Sunday Morning", parte della quale verrà trasmessa martedì.

Le mie dichiarazioni sono state fatte mentre promuovo la mia prossima autobiografia, in uscita la prossima settimana. Erano una risposta alla decisione della corte del 1º luglio, che ha concesso un'ampia immunità a un ex presidente. Una maggioranza di 6-3 in corte ha deciso che questo individuo poteva rivendicare l'immunità dalla prosecuzione penale per determinate azioni ufficiali.

Non ero d'accordo con questa decisione e ho espresso il mio dissenso.

Le conseguenze di questa decisione sono ancora visibili nei casi legali in corso contro questo individuo. La decisione della Corte Suprema ha temporaneamente bloccato il caso penale del procuratore speciale Jack Smith contro il candidato repubblicano alla presidenza, accusato di aver tentato di rovesciare le elezioni del 2020. Tuttavia, la Corte Suprema ha stabilito che questo individuo potrebbe ancora essere processato per azioni non ufficiali. Un tribunale distrettuale a Washington, D.C., terrà un'udienza sulla prossima mossa in questo caso la prossima settimana.

La corte si aspetta di dover affrontare molti casi legali legati alle elezioni in autunno.

Durante l'intervista con CBS News' Norah O'Donnell, mi è stato chiesto se ero preparato. Ho risposto che sono "il più preparato possibile".

"Penso che ci siano questioni legali che derivano dal processo politico", ho detto, fornendo un estratto dell'intervista condiviso da CBS. "Così, la Corte Suprema deve essere pronta a intervenire - se e quando è necessario".

La mia autobiografia, intitolata "Unico nel suo genere", uscirà il 3 settembre.

Questa decisione della Corte Suprema ha acceso intense discussioni politiche, con molti che si chiedono l'equità del sistema di giustizia. Alla luce di questi sviluppi, credo che sia fondamentale partecipare al dibattito politico e sostenere la trasparenza e la giustizia.

