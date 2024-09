La giudice della Corte Suprema Kagan riafferma il suo impegno a mettere in atto un codice etico vincolante.

Sembra un approccio sensato, considerate il nostro insieme di linee guida future, secondo una giustizia liberale, durante un incontro alla Scuola di Legge dell'Università di New York. Questo approccio sembra utile per fomentare la fiducia nel fatto che seguiamo rigorosamente le nostre regole. Pertanto, sembra utile per la corte.

Kagan ha sostenuto l'idea di un codice deontologico vincolante in una conferenza giudiziaria in California a luglio. Ha riconosciuto il suo sostegno al codice di condotta recentemente presentato dalla corte, ma ha espresso che la sua efficacia potrebbe essere migliorata rimuovendo la responsabilità di enforcement dai singoli giudici.

Il Presidente Biden ha fatto campagna per un codice deontologico vincolante alla fine di luglio, dopo una serie di questioni etiche riguardanti i giudici che accettavano, ma non dichiaravano, viaggi in aereo privati e vacanze lussuose offerte da donatori del GOP. Tuttavia, queste riforme etiche hanno incontrato resistenza da parte dei repubblicani del Congresso, che le percepiscono come una reazione alle decisioni conservatrici della corte in casi di rilievo.

Un sondaggio della Marquette Law School condotto ad agosto ha rivelato che il 57% degli americani disapprova la corte, un lieve aumento rispetto al 61% di due anni fa. Il sondaggio ha anche indicato che quasi il 60% ritiene che le decisioni dei giudici siano principalmente guidate dalla politica, mentre il 43% ritiene che siano guidate principalmente dalla legge.

Kagan ha liquidato un rapporto di ProPublica che mostrava critiche da parte di un burocrate di un gruppo legale religioso che considerava l'adesione di Kagan a un codice deontologico vincolante "in qualche modo traditore". Kagan ha descritto il termine "in qualche modo traditore" come vago, dicendo che è o traditore o non lo è, prima di liquidare ulteriormente la questione.

La giudice Ketanji Brown Jackson, unica nomina del Presidente Biden alla Corte Suprema, ha espresso anch'essa il sostegno a un codice deontologico vincolante.

"Dal mio punto di vista, non ho problemi con un codice vincolante", ha detto Jackson, l'ultima aggiunta alla Corte Suprema. "La Corte Suprema è diversa? Non ho trovato argomenti convincenti che suggeriscano il contrario".

Kagan ha suggerito che questo sembrava essere un approccio ragionevole per garantire la responsabilità dei membri della corte.

"Credo che numerosi giudici in tutto il paese gestirebbero questa responsabilità in modo imparziale e serio", ha detto Kagan.

Esprime preoccupazione per l'uso del docket di emergenza

Kagan ha anche toccato la sua preoccupazione per l'aumento di casi di emergenza di alto profilo sul docket di emergenza della Corte Suprema. Notando l'aumento di tali casi quest'estate rispetto agli anni precedenti, Kagan li ha definiti un "problema difficile".

Il docket di emergenza della Corte Suprema, o "shadow docket" come lo definiscono i critici, è dove i giudici gestiscono questioni che richiedono una risoluzione immediata, a differenza dei mesi necessari per le presentazioni scritte, gli argomenti orali e le opinioni formali sulla docket regolare.

