- La giovane si è schiantata col suo veicolo nel cortile.

Una ventenne alla guida ha sbattuto la propria automobile contro la barriera in legno di una casa isolata a Oldenburg. Secondo quanto dichiarato da un rappresentante della polizia, l'auto ha poi sfondato un capanno nel giardino e ha urtato un muro di pietra. Le indagini preliminari delle autorità indicano che la donna ha momentaneamente fermato il veicolo prima dell'incidente e ha perso il controllo mentre riprendeva la guida. La ventenne ha subito un trauma e è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le stime dei danni preliminari suggeriscono un costo di diverse decine di migliaia di euro.

