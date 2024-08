- La giovane erede miliardaria prende il controllo della Thailandia

Thailand sta per avere il suo secondo primo ministro donna nella storia: Paetongtarn Shinawatra, la 37enne presidente del partito al governo Pheu Thai e erede di una dinastia ricca, è stata eletta con una netta maggioranza in parlamento venerdì mattina (ora locale). Diventerà il primo ministro più giovane del regno del Sud-est asiatico.

L'elezione arriva solo due giorni dopo il licenziamento del primo ministro Srettha Thavisin da parte della Corte costituzionale. Paetongtarn è un membro della famosa famiglia Shinawatra: è la figlia del miliardario e ex primo ministro Thaksin Shinawatra e la nipote dell'ex primo ministro Yingluck Shinawatra.

Entrambi erano stati in carica per diversi anni prima di essere rovesciati da colpi di stato militari e andare in esilio. Tuttavia, la famiglia ha ancora molti sostenitori nel regno fortemente polarizzato.

Unica candidata

Paetongtarn, che ha studiato in Gran Bretagna tra gli altri luoghi, è solo la seconda donna a guidare il paese, dopo sua zia. Era già vista come una stella nascente della politica thailandese durante le elezioni parlamentari del 2023 e ha addirittura fatto campagna elettorale mentre era heavily pregnant. Compirà 38 anni la prossima settimana.

Il governo di coalizione, che ha una comoda maggioranza in parlamento, ha nominato Paetongtarn come sua unica candidata giovedì. La nomina è stata una sorpresa dopo che l'ex ministro della giustizia Chaikasem Nitisiri (75) era stato menzionato come candidato principale. Tuttavia, si era vociferato che il politico non fosse in ottima salute. Secondo i rapporti, si è tenuto un incontro della direzione del partito presso la residenza Shinawatra a Bangkok.

Il padre di Paetongtarn, uno degli uomini più ricchi del paese, era in esilio autoimposto dal 2008. È tornato in Thailandia solo lo scorso agosto. In giugno, è stato incriminato per lesa maestà. Thaksin rimane una figura influente nonostante i molti problemi legali.

Colpi di stato e sentenze della corte

Il predecessore della nuova primo ministro, Srettha (62), è stato rimosso dall'incarico mercoledì come parte di un processo. Dozzine di senatori conservatori hanno accusato il primo ministro di violare le regole etiche nominando un ministro con precedenti penali. La Corte costituzionale ha concordato - a grande sorpresa di molti. Gli osservatori politici dicono che è la quinta volta che un governo guidato dal Pheu Thai viene rimosso da un colpo di stato o da una sentenza della corte.

Negli ultimi decenni, la Thailandia ha visto diversi colpi di stato militari, governi militari e manifestazioni di piazza della movimento democratico. Solo lo scorso anno, la Corte costituzionale ha ordinato lo scioglimento del partito progressista Move Forward (MFP) - il vero vincitore delle elezioni parlamentari di maggio del 2023 - sotto la pressione delle forze conservatrici. Il partito, che era popolare tra i giovani thailandesi e sosteneva una riforma della legge sulla lesa maestà rigorosa, è stato emarginato dal Pheu Thai e costretto all'opposizione. Una riforma della legge, che prevede lunghe pene detentive in caso di violazione, rimane un tabù. Dopo lo scioglimento, il MFP si è recentemente reregistrato con un nuovo nome: Partito del Popolo (PP/Volkspartei).

L'elezione di Paetongtarn come primo ministro evidenzia il continuo influsso della famiglia Shinawatra nella politica thailandese, data la loro storia di leadership in questioni di politica estera. Sotto il governo di Yingluck, per esempio, la famiglia ha promosso relazioni più strette con la Cina e altri poteri regionali.

Dopo la sua elezione, resta da vedere come la politica estera di Paetongtarn si differenzierà da quella dei suoi predecessori e della zia, in particolare riguardo ai delicati problemi della lesa maestà e delle libertà politiche nella società thailandese.

