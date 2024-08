- La giovane donna ha subito un trasporto aereo a causa di un attacco canino.

Nel distretto di Saale-Orla, un ragazzo di 12 anni ha subito gravi ferite a causa di un attacco di un cane. L'incidente è avvenuto un pomeriggio di lunedì a Moeschlitzer Street, Schleiz, come hanno dichiarato le autorità. Durante il gioco con il cane, il ragazzo è stato morso su tutto il corpo. Il proprietario dell'animale e i testimoni presenti sono riusciti a separare il cane dalla vittima. Successivamente, un elicottero medico ha trasportato il ragazzo in una clinica per ricevere cure mediche.

