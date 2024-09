La giovane ciclista Muriel Furrer, 18 anni, muore tragicamente in seguito a un incidente durante una gara su strada per giovani

Durante la gara in linea femminile junior ai campionati del mondo di Zurigo, in Svizzera, giovedì, Furrer ha subito una caduta grave.

Successivamente, Furrer è stata prontamente trasportata in elicottero all'ospedale, come annunciato dall'UCI.

Con profondo dolore, l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada e Para-ciclismo su Strada del 2024 a Zurigo, in Svizzera, hanno ricevuto la triste notizia del decesso improvviso di Muriel Furrer. Secondo la dichiarazione dell'UCI,

"La comunità ciclistica internazionale piange la perdita di una giovane promessa del ciclismo, Muriel Furrer. La ciclista di 18 anni ha subito un grave trauma cranico in una caduta durante la gara in linea femminile junior giovedì 26 settembre. Purtroppo, Muriel Furrer è deceduta oggi all'Ospedale Universitario di Zurigo."

L'UCI e il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada e Para-ciclismo su Strada del 2024 estendono le loro più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e alla Federazione Ciclistica Svizzera di Muriel Furrer.

Si chiede rispetto per la privacy della famiglia Furrer in questo momento difficile.

In una dichiarazione rilasciata giovedì, l'UCI ha riconosciuto l'inchiesta in corso sull'incidente.

"Al momento non ci sono informazioni definitive sulla causa dell'incidente. Le autorità competenti stanno attivamente indagando sulla questione. A causa dell'inchiesta in corso, non ci sono ulteriori dettagli disponibili al momento."

CNN avrebbe contattato la Polizia Cantonale di Zurigo per un commento.

La tragica notizia del decesso di Muriel Furrer ha gettato un'ombra sul mondo del ciclismo, con molti che esprimono le loro condoglianze per la perdita di questo giovane talento sportivo. Nonostante l'inchiesta sulla causa dell'incidente, il decesso di Furrer durante una gara in linea junior ai campionati del mondo è indubbiamente una perdita significativa per lo sport.

