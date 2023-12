La Giornata Nazionale del Rossetto significa cosmetici gratuiti per tutti. Ecco cosa c'è da sapere

La celebrazione annuale rende omaggio a uno dei prodotti cosmetici più antichi e più amati dell'industria della bellezza.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul rossetto e su questa giornata speciale, compreso dove trovare i prodotti in omaggio.

Da dove viene il rossetto?

La pratica di dipingere le labbra risale a migliaia di anni fa.

Secondo il libro "Read My Lips: A Cultural History of Lipstick", alcune delle prime persone conosciute vivevano in Mesopotamia, vicino alla città sumera di Ur. Si tratta all'incirca dell'attuale Iraq meridionale. Lì la regina Schub-ad preparava una pasta di biacca e rocce rosse frantumate per colorarsi le labbra.

Da lì, la tendenza a dipingere le labbra si diffuse nella regione e in tutto il mondo. Arrivò fino agli antichi egizi, ai greci e ai romani. Sopravvisse al Medioevo e al Rinascimento italiano e non solo.

Infine, furono i coloni dell'Europa occidentale a portare il rossetto sulle coste americane.

Ancora oggi, il rossetto è uno dei prodotti di make-up più riconoscibili al mondo.

Onestamente, la ragazza Schub-ad era molto avanti rispetto ai suoi tempi.

Come è cambiato il rossetto nel corso degli anni?

Il rossetto è nato come pietra rossa frantumata, ma da allora è cambiato molto.

Un moderno tubetto di rossetto contiene molti ingredienti destinati a migliorare la tonalità, il gusto, il profumo e le prestazioni. Alcuni presentano anche proprietà di protezione solare, idratanti e impermeabili.

E il termine "rossetto" non si riferisce più solo a tubetti di materiale simile all'argilla. Ora c'è di tutto, dal rossetto liquido che si asciuga in modo opaco alle macchie per labbra destinate a durare tutto il giorno.

Naturalmente, il rossetto di oggi è disponibile in un numero maggiore di tonalità rispetto al passato, dal classico rosso al blu e al nero.

Sapevate che un tempo il rossetto era controverso?

Il rossetto non è sempre stato considerato un prodotto di bellezza. A volte era considerato scandaloso.

A partire dal Medioevo, alcune società iniziarono a guardare con disprezzo le donne che indossavano il rossetto. Nella Spagna del VI secolo, ad esempio, era associato alle prostitute, secondo "Read My Lips: A Cultural History of Lipstick".

Nel XVII secolo, il clero e gli etici iniziarono a esaminare la pratica di dipingere le labbra, affermando che alterava il disegno di Dio. Alcuni sostenevano addirittura che fosse indossato da satanisti che cercavano di adescare gli uomini.

Le società e le culture hanno continuato ad avere un rapporto di amore-odio con il rossetto fino al XX secolo. A volte era considerato volgare, altre volte bello e persino un'aspettativa.

Tuttavia, le donne che amavano questo look hanno mantenuto la loro posizione e l'uso del rossetto è continuato.

Allora, che cos'è la Giornata Nazionale del Rossetto?

Le fashioniste, le beauty blogger, le influencer e le aziende cosmetiche hanno iniziato a celebrare il National Lipstick Day circa un decennio fa. Tuttavia, nessuno sa davvero da dove provenga.

Non è una festa vera e propria. Ma è comunque divertente.

La maggior parte delle persone sembra essere d'accordo sul fatto che il modo migliore per festeggiare sia comprare una nuova tonalità di rossetto o indossare una vecchia tonalità preferita. E assicurarsi di lasciare impronte di rossetto sexy ovunque.

Aspetta, hai parlato di rossetto gratis?

Certo che sì! MAC Cosmetics regala un rossetto full-size con qualsiasi acquisto di 25 dollari dal 27 al 29 luglio.

Altri negozi e marchi che regalano rossetti o offrono offerte vantaggiose sono Urban Decay, Huda Beauty,Anastasia Beverley Hills, ColourPop, Target e Macy's.

