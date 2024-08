- La Giornata dello Stato della NRW onora le vittime di Solingen attraverso un momento di solenne riflessione.

A seguito dell'attacco sospetto di terrorismo a Solingen, il parlamento dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia ha tenuto una riunione speciale per onorare le vittime. I membri del parlamento hanno osservato un minuto di silenzio.

"La tragedia di Solingen rappresenta un momento cruciale", ha dichiarato il presidente del parlamento André Kuper. È nostra responsabilità rafforzare la resilienza dello stato. Nonostante l'attacco, la democrazia rimane forte, potente e adattabile.

Un libro di condoglianze per le vittime dell'attacco di Solingen è stato allestito nel parlamento dello stato. Il leader della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst (CDU), aggiornerà in seguito i membri del parlamento sulla situazione relativa all'incidente di accoltellamento.

Il presidente Kuper ha accolto i rappresentanti di Solingen, i servizi di emergenza e l'assistenza pastorale di emergenza nella sessione speciale. "I nostri pensieri sono con le famiglie e i cari delle vittime, dei feriti e di coloro che hanno subito sia traumi fisici che mentali", ha dichiarato Kuper.

Un uomo ha utilizzato un coltello durante l'attacco lo scorso venerdì sera a una festa della città a Solingen, causando la morte di tre persone e il ferimento di otto. Il sospetto di 26 anni, Issa Al H., originario della Siria, è attualmente in custodia. La procura federale sta esaminando i capi d'accusa contro di lui, tra cui omicidio e presunta affiliazione con il gruppo terroristico Islamic State (IS).

Il sospetto era entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022. Secondo le linee guida dell'UE per l'asilo, avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria. Purtroppo, non è stato possibile localizzarlo alla data prevista nel giugno 2023.

Nel suo discorso, Kuper ha fatto riferimento a un secondo momento cruciale nella storia della NRW derivante da Solingen. Dopo gli attacchi incendiari del 1993, che hanno causato la morte di cinque donne e ragazze di origine turca da parte di estremisti di destra, i cittadini di Solingen hanno dimostrato unità e solidarietà.

Solingen incoraggia i suoi residenti ad accendere una candela come simbolo di lutto e solidarietà all'ora dell'incidente, le 21:37 di venerdì sera, e a metterla alle finestre. "Spero e prego che Solingen risplenda nella luce delle candele", ha spiegato il sindaco Tim Kurzbach. Inoltre, è prevista una breve e silenziosa commemorazione sul luogo del delitto, il Fronhof nel centro della città.

L'incidente di accoltellamento a Solingen ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza urbana. È fondamentale che le autorità affrontino questi problemi in modo efficace per proteggere la comunità.

Nonostante la tragedia, il sindaco di Solingen incoraggia i residenti a mostrare solidarietà accendendo candele alle 21:37 di venerdì sera come simbolo di lutto, con l'obiettivo di creare un fronte unito contro il crimine e il terrore.

