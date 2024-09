- La Giornata dei monumenti della Turingia mette in luce la varietà dei simboli autentici

In Thuringia, il Giorno del Patrimonio offrirà numerosi attrazioni, comprese alcune perle nascoste. Tra queste, ci sono anche icone del paesaggio storico della regione. La domenica, potresti anche sbirciare dentro luoghi che potrebbero non sembrare inizialmente siti storici.

Nel distretto dell'Ilm, Gräfenroda ospiterà il Museo del Gartenzwerg, un importante resto dell'ultima fabbrica di gnomi da giardino della Turingia. La storia dell'azienda risale al 1874, e ora i gnomi sono riconosciuti come patrimonio culturale immateriale nel registro dello stato. Il Ministero dell'Ambiente a Erfurt accoglierà anche i visitatori la domenica: costruito come una struttura simmetrica circa un secolo fa, un tempo era l'ufficio postale centrale. È prevista una visita storica dell'edificio e una mostra sulla sua storia. Il padiglione moderno nel parco della città di Jena, completato nel 1978, potrebbe anche sorprenderti come un sito storico relativamente recente.

Al Museo Birreria Schmitt di Stadtilm, i visitatori possono sperimentare il processo di birrificazione utilizzando motori a vapore e tecnologia centenaria. Molte birrerie storiche in tutta la regione apriranno le loro porte, offrendo scorci sulla tradizione della birra, come quella a Heldburg, Hildburghausen. Per gli appassionati di distillati, si consiglia una visita alla distilleria tradizionale a Nordhausen. Come distilleria di mais ben conservata, è elencata come un ensemble monumentale chiave in Turingia.

Più di 30.000 siti storici solo in Turingia

Le visite guidate, le mostre, la musica dal vivo e le attività interattive sono componenti comuni del programma del Giorno del Patrimonio in numerosi luoghi. La Fondazione tedesca per la tutela dei monumenti elenca circa 350 siti partecipanti in Turingia sul suo sito web. Tuttavia, non tutti gli eventi sono necessariamente elencati. È chiaro che le offerte della domenica rappresentano solo una frazione dell'esperienza completa. L'Ufficio statale per la gestione del patrimonio e l'archeologia stima che ci siano più di 30.000 siti storici in Turingia. In tutta la Germania, circa 5.500 siti storici saranno accessibili agli interessati in questa particolare domenica. Questo evento annuale, sempretenu

