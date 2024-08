La giocatrice femminile del Manchester United, Geyse, è stata vittima di abusi omofobici online

La 26enne ha dichiarato di aver ricevuto gli "attacchi" dopo aver reso pubblica la sua relazione domenica, quando ha pubblicato foto con il suo partner su Instagram.

In un post su X, in precedenza noto come Twitter, in seguito quello stesso giorno, Geyse ha affermato che i "commenti profondamente dolorosi" "riflettono un modo di pensare che non è compatibile con i valori di rispetto e empatia che dobbiamo promuovere come società".

Ha aggiunto: "Vorrei chiarire che l'amore, in tutte le sue forme, è qualcosa che dovrebbe essere rispettato e celebrato, indipendentemente dal genere, dall'orientamento, o da qualsiasi altra caratteristica".

"Ribadisco che non rimarrò in silenzio di fronte al pregiudizio. Continuerò a vivere e a condividere la mia vita con autenticità e coraggio, nella speranza che, un giorno, tutti possano essere liberi di amare chi vogliono, senza timore di giudizio o rappresaglia".

CNN ha contattato Meta riguardo ai commenti che Geyse e il suo partner hanno ricevuto su Instagram.

Geyse ha raggiunto Manchester United da Barcellona nel 2023, dopo aver rappresentato il Brasile alla Coppa del Mondo femminile in quell'anno.

Ha fatto parte della squadra di Manchester United che ha vinto la finale della FA Cup della scorsa stagione.

Il suo post su X ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno; Rainbow Devils, il club di sostenitori LGBTQ+ di Manchester United, ha dichiarato di stare in solidarity con Geyse e il suo partner.

"Non c'è spazio per l'omofobia nel nostro sport", ha scritto su X.

CNN ha contattato Manchester United per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

CNN's Vasco Cotovio ha contribuito ai reportage.

