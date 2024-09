La giocatrice di basket professionista Caitlin Clark esprime il suo apprezzamento per l'approvazione di Kamala Harris da parte di Taylor Swift su Instagram.

Il martedì, Swift ha posto fine alle voci riguardo alle sue preferenze per un candidato politico specifico prima delle elezioni di novembre imminenti, informando i suoi follower di Instagram che avrebbe votato per Kamala Harris e Tim Walz.

Clark, tra oltre 10 milioni di persone che hanno messo mi piace al post, ha evitato di endorsement aperto di Harris.

Oltre a mettere mi piace al post, Clark ha chiarito ai media il giorno successivo perché aveva scelto di interagire in quel modo. "Ho questo enorme seguito, quindi credo che l'obiettivo principale sia incoraggiare le persone a registrarsi per votare", ha detto, rispondendo alle domande sulla sua decisione. "Quello è l'impatto massimo che posso avere con il mio seguito, e quello è esattamente ciò che ha fatto Taylor (Swift)".

"Continua a imparare sui candidati e sulle loro politiche. Credo che sia il passo più significativo che puoi fare", ha suggerito Clark, offrendo consigli a tutti gli elettori idonei del paese.

Da quando si è fatta un nome nella WNBA dopo una carriera universitaria eccezionale, Clark ha affrontato le sfide che derivano dall'essere una figura così prominente.

Iniziato quest'anno, ha espresso delusione quando ha notato che alcune persone stavano sfruttando il suo nome per spingere le loro convinzioni personali, in particolare riguardo alla razza e al misoginia.

Anche se potrebbe essere la prima volta che Clark rivela la sua posizione politica, non è la prima volta che le giocatrici di basket femminile utilizzano la loro piattaforma per interagire con questioni sociali e politiche.

In questi Giochi olimpici di Parigi, la squadra femminile di basket degli Stati Uniti ha pubblicamente sostenuto la candidatura presidenziale di Harris prima di conquistare l'oro contro la Francia in una partita finale emozionante.

Le giocatrici di basket femminile hanno anche influenzato elezioni chiave in passato.

Nel 2020, la squadra Atlanta Dream ha organizzato una protesta contro il loro ex proprietario, il senatore Kelly Loeffler, che si candidava per la rielezione contro il reverendo Raphael Warnock, a causa della sua opposizione al movimento Black Lives Matter. Questa corsa è poi andata al ballottaggio, con Warnock che ha sconfitto Loeffler, che ora serve come senatrice della Georgia.

