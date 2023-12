La ginnasta Suni Lee, medaglia d'oro olimpica, è stata messa da parte per problemi ai reni

"Ho avuto a che fare con un problema di salute non legato alla ginnastica che riguarda i miei reni", ha dichiarato Lee lunedì.

"Per la mia sicurezza, il team medico non mi ha autorizzato ad allenarmi e a gareggiare nelle ultime settimane. Sono fortunata e grata di lavorare con il miglior team medico specializzato per trattare e gestire la mia diagnosi. Il mio obiettivo in questo momento è la mia salute e il mio recupero".

La ventenne ha ringraziato i suoi medici, i suoi allenatori e la comunità di Auburn e ha detto che, nonostante la sua carriera di ginnasta al college si sia conclusa prematuramente, spera ancora di poter gareggiare per gli Stati Uniti alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

A novembre, Lee aveva annunciato che quest'anno sarebbe stato il suo ultimo anno di gare ad Auburn per potersi concentrare sui Giochi di Parigi.

La medaglia d'oro olimpica ha dichiarato in un video postato su Twitter a novembre: "Sono così entusiasta di condividere che dopo questa stagione tornerò alla ginnastica d'élite. Ho gli occhi puntati su Parigi nel 2024 e so cosa devo fare per arrivarci".

L'ultimo tweet della Lee ha aggiunto: "È stato difficile terminare in anticipo la mia carriera ad Auburn, ma sono grata per tutto l'amore e il sostegno. Non smetterò di perseguire i miei sogni di candidatura a Parigi nel 2024. Anzi, questa esperienza ha affinato la mia visione del futuro".

Come matricola nel 2022, Lee ha avuto l'anno più decorato nella storia del programma di Auburn, secondo il sito web di atletica delle Tigri. Ha vinto otto premi All-America, il campionato nazionale alla trave d'equilibrio ed è stata nominata matricola dell'anno della Southeastern Conference.

Jeff Graba, allenatore capo della ginnastica di Auburn, ha dichiarato: "Siamo immensamente fortunati e benedetti di aver avuto Suni come parte della nostra squadra negli ultimi due anni. È stato un onore allenare un'atleta di livello mondiale ed è stato gratificante vederla non solo raggiungere molti dei suoi obiettivi collegiali, ma anche vederla diventare una grande compagna di squadra".

"Ci sforziamo di mettere il benessere dei nostri studenti-atleti davanti alle prestazioni atletiche e in questo caso ci siamo sentiti di prendere la decisione migliore per la sua salute e il suo futuro. Siamo entusiasti di fare il tifo per Suni mentre insegue un altro sogno olimpico e non vediamo l'ora di vedere cos'altro ha in serbo per lei".

Prima americana Hmong a gareggiare alle Olimpiadi, Lee ha conquistato tre medaglie per il Team USA a Tokyo, vincendo l'argento a squadre e il bronzo alle parallele, oltre all'oro all-around.

Thomas Schlachter della CNN ha contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com