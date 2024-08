- La gigantesca ruota del festival si inchioda, lasciando 16 in cura medica.

Folla esulta sfrenatamente al Highfield Fest vicino a Lipsia. Tuttavia, mentre il musicista Ski Aggu si esibisce sul palco, inaspettatamente una ruota panoramica situata a 100 metri si incendia, con fiamme che raggiungono altezze considerevoli da due carrelli. Fortunatamente, una catastrofe viene evitata grazie all'evacuazione tempestiva di coloro che si trovavano sulla ruota panoramica. Purtroppo, ci sono stati numerosi feriti.

Secondo i resoconti delle autorità, 16 persone hanno dovuto essere ricoverate, tra cui 4 con ustioni e 1 per una caduta. Molti feriti, compresi i professionisti sanitari e almeno 4 agenti di polizia, sono stati controllati per eventuali problemi di inalazione di fumo. In totale, 65 persone hanno richiesto assistenza medica. Per fortuna, nessuno ha subito gravi ferite.

Risultati preliminari sulla causa

La domanda che circolava tra i partecipanti al festival era: "Come è potuto succedere?". Le autorità hanno esaminato le cause dell'incendio divampato in uno dei 24 carrelli della ruota panoramica sin dalla notte di sabato intorno alle 21. Le prove preliminari suggeriscono che una sostanza sotto l'area passeggeri si è incendiata inspiegabilmente, diffondendosi poi a un carrello. Le indagini sono ancora in corso.

Silenzio tra i partecipanti al festival

Guido, un 58enne di Colonia, ha raccontato più tardi quella sera che la ruota panoramica aveva improvvisamente accelerato. "Abbastanza veloce da portare i carrelli in fiamme in cima", ha detto. "Poi c'è stato il silenzio".

Stephanie, una 40enne di Werdau, in Sassonia, ha rivelato di essere stata sulla ruota panoramica solo pochi minuti prima dell'incendio. "Abbiamo sentito un odore simile alla plastica e abbiamo pensato che provenisse dal campo", ha detto. Quando ha visto le fiamme sui carrelli, è rimasta sorpresa da quanto fosse stata vicina al pericolo. Le festività sono state interrotte per circa 2 ore prima che lo spettacolo riprendesse.

Ski Aggu ha continuato a rappare tra le fiamme - per prevenire il panico

Quando le prime fiamme sono diventate visibili, il musicista Ski Aggu era ancora in scena. In un post successivo su Instagram, il 26enne ha scritto: "Sono sconvolto e scioccato per l'incendio della ruota panoramica durante il mio spettacolo al Highfield. Mi è stato detto di continuare lo spettacolo, ma di interagire con il pubblico per prevenire un'ondata di panico".

L'obiettivo era prevenire che la situazione peggiorasse, cosa che è miracolosamente riuscita. "Grazie per essere rimasti calmi e aver probabilmente evitato qualcosa di peggio", ha scritto. Ha elogiato la rapida risposta dei servizi di emergenza. "Grazie per il vostro servizio! Spero che tutti gli interessati si riprendano presto", ha scritto l'artista di Berlino, il cui vero nome è August Jean Diederich.

Atmosfera tetra dopo l'incendio

Ricky, un partecipante al festival della regione dell'Harz, si è chiesto se i concerti avrebbero dovuto continuare dopo l'incendio. Il 27enne ha descritto l'atmosfera come "abbattuta" ma ha elogiato gli organizzatori. "Ci sono state annunci chiari e ci hanno informato su ciò che stava accadendo", ha detto.

Bastian, un residente di Lipsia, ha riferito che i servizi di emergenza sono arrivati ​​prontamente dopo l'evento. In seguito, ha osservato molte persone che tornavano alle loro tende per passare la notte, parlando degli eventi, come ha menzionato il 33enne.

Operatore: l'inferno si è acceso durante lo scambio di passeggeri

Il giorno successivo, il luogo dell'incendio era stato transennato, mentre i primi partecipanti al festival vagavano per il sito. Un esperto di incendi è arrivato per indagare sulla causa dell'incidente. Sebastian Hannstein di Brema, l'operatore della ruota panoramica, era anche presente. I resti di un gondola di plastica erano completamente sciolti, lasciando solo una struttura d'acciaio. Due altri carrelli erano bruciati.

L'incendio è scoppiato durante lo scambio di passeggeri, ha riferito Hannstein all'agenzia di stampa tedesca. "I miei dipendenti mi hanno informato che non c'era nessuno all'interno della gondola quando l'incendio è scoppiato". Era sconvolto. "La mia famiglia ha gestito le ruote panoramiche per generazioni. Un evento del genere non si è mai verificato prima", ha sottolineato.

La ruota panoramica aveva solo 7 anni

I suoi dipendenti hanno agito rapidamente quando hanno notato le fiamme, ha rivelato Hannstein. "Hanno aumentato la velocità della ruota panoramica, accelerando l'evacuazione degli altri carrelli". L'operatore non è stato in grado di determinare quante persone si trovassero negli altri carrelli quando l'incendio è scoppiato.

Secondo l'operatore, la ruota panoramica raggiungeva un'altezza di 38 metri e ospitava 24 carrelli. "Il veicolo ha 7 anni. Non è un'età avanzata per una ruota panoramica. Ne ho una che ha 30 anni".

Nonostante la situazione caotica, gli organizzatori del festival sono riusciti a rassicurare i visitatori del festival sulle loro misure di sicurezza, garantendo che l'evento continuasse con pochi disordini.

Successivamente, l'operatore della ruota panoramica ha condotto un'indagine approfondita, rassicurando i visitatori del festival preoccupati che simili incidenti erano senza precedenti nella storia della sua famiglia di gestione delle ruote panoramiche.

