La Giamaica entra nella storia battendo Panama e conquistando la prima vittoria in Coppa del Mondo femminile

È stato un torneo innovativo per le Reggae Girlz: il pareggio contro la Francia nella partita inaugurale ha fruttato il primo punto in una Coppa del Mondo femminile e, improvvisamente, possono seriamente pensare di raggiungere le fasi a eliminazione diretta per la prima volta, con questa vittoria che le ha portate a pari punti con la Francia, leader del girone.

Un primo tempo senza gol, in cui la storia in gioco per entrambe le squadre - anche Panama cercava la prima vittoria in un Mondiale - era palpabile: la Giamaica ha sparato un tiro dopo l'altro sopra la traversa e Panama sembrava accontentarsi di giocare da dietro.

Alla fine, però, il dominio della Giamaica si è fatto sentire e Swaby si è attaccata a un corner al 56° minuto, con un colpo di testa che ha trovato il fondo della rete e ha fatto la differenza tra le due squadre.

La Giamaica affronterà il Brasile nell'ultima partita della fase a gironi, con l'attaccante e talismano Khadija 'Bunny' Shaw che tornerà in squadra dopo aver scontato la sospensione di una partita per il cartellino rosso ricevuto nel pareggio contro la Francia.

Le Reggae Girlz hanno avuto la meglio negli scambi iniziali a Perth, facendosi strada in un centrocampo affollato, ma non sono riuscite a trovare il fondo della rete nonostante una serie di calci d'angolo e di tentativi in porta andati a vuoto.

Il tentativo di Drew Spence, dopo una corsa folgorante al 33° minuto, ha trovato solo la rete laterale mentre cercava di aggirare la difesa panamense, due minuti prima che il potente tiro da fuori area di Vyan Sampson venisse respinto dal portiere di Panama Yenith Bailey.

Nel frattempo, Panama ha lottato per rimanere in partita, sfidando di tanto in tanto il reparto arretrato della Giamaica, mentre la sua difesa si è mossa bene per tenere a bada le Reggae Girlz.

Ma sembrava questione di tempo prima che la Giamaica trovasse il fondo della rete e Swaby alla fine ha portato la sua squadra in vantaggio, scatenando festeggiamenti esultanti in campo.

Allo scadere del tempo regolamentare, alle Reggae Girlz è stato assegnato un rigore per fallo di mano che avrebbe potuto sancire la vittoria, ma il Video Assistant Referee (VAR) ha annullato la decisione, provocando un'ultima impennata di Panama e un finale di partita teso, anche se la Giamaica si è aggrappata a una famosa vittoria.

