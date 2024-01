La giacca del capo di Taylor Swift ha reso gli Swifties ancora più felici di Travis Kelce

La cantante superstar si è presentata domenica alla partita di Capodanno del suo spasimante giocatore di football, indossando una giacca dei Kansas City Chiefs simile a quella che a volte indossa Kelce.

Ma quella della Swift aveva qualcosa in più.

Gli Swifties hanno notato che sulla giacca sembrava essere cucito "Tay-Tay", cosa che ha mandato in delirio i suoi fan sui social media, dato che molti di loro hanno usato questo soprannome o semplicemente "Tay" per la Swift.

Kelce ha rivelato il suo soprannome per la fidanzata a novembre, con l'aiuto del fratello maggiore, il giocatore della NFL Jason Kelce.

I due sono co-conduttori del podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" e durante un episodio Jason Kelce, che gioca come centro nei Philadelphia Eagles, ha lodato il fratello minore per essere diventato il tight end più veloce a raggiungere le 11.000 yard ricevute nella lega e l'unico a farlo nella storia della sua squadra, i Kansas City Chiefs.

Il maggiore Kelce ha notato che Swift ha dimostrato il suo sostegno mettendo "mi piace" a un post dei Kansas City Chiefs sul traguardo raggiunto dal fratello.

"Va bene ora. Grazie, Tay", ha detto Travis Kelce. "Apprezzo il tuo sostegno sulla pagina dei Chiefs".

La Swift ha anche mostrato il suo sostegno professionale a Kelce partecipando a molte delle sue partite, suscitando un aumento degli ascolti per la gioia della NFL.

Nell'intervista che ha accompagnato il suo riconoscimento di persona dell'anno da parte del Time, la Swift ha detto scherzosamente: "Il football è fantastico, a quanto pare. Me lo sono perso per tutta la vita".

