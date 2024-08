- La gestione delle capanne di montagna diventa una sfida a causa del cambiamento climatico.

Il riscaldamento globale sta ponendo sfide significative alle operazioni delle baite dell'Associazione Alpinistica Tedesca (DAV) nelle montagne. L'aumento delle temperature in montagna e la scarsità d'acqua sempre più grave rendono difficile mantenere le strutture ad alta quota, come sottolineato da Robert Kolbitsch, responsabile delle baite e dei sentieri dell'associazione federale DAV a Monaco.

Circa il 20% delle circa 200 baite gestite dalla DAV richiedono actualmente attenzione immediata - una tendenza in aumento. Ciò è dovuto all'incapacità di approvvigionarsi di acqua in modo sostenibile o di mantenere i precedenti livelli di fornitura energetica.

La scarsità d'acqua ha portato alla chiusura della Neue Prager Hut per il terzo anno consecutivo. Situata a circa 2.800 metri di altitudine nelle Alpi austriache dell'Alta Tauri, la baia dipende esclusivamente dall'acqua di superficie, compreso il disgelo dei ghiacciai e l'acqua piovana. Purtroppo, quest'estate la baia ha registrato picchi di temperatura intorno ai 20°C, un valore insolito per quest'altitudine, come ha spiegato Kolbitsch.

La DAV si affida ai bagni compostabili

Come molte altre baite in montagna, la maggior parte dell'acqua utilizzata nella Neue Prager Hut viene utilizzata per lo scarico dei bagni. In mancanza d'acqua, diventa impossibile mantenere operazioni igieniche nella baia. Per affrontare il problema della scarsità d'acqua in futuro, la DAV prevede di passare ai bagni compostabili dalla prossima stagione. I lavori dovrebbero iniziare a maggio dell'anno prossimo.

L'adozione di bagni compostabili in molte baite svizzere ad alta quota è prevista per alleviare la scarsità d'acqua anche in questa regione. Tuttavia, il processo di conversione presenta alcune sfide, ha menzionato Kolbitsch. I bagni compostabili richiedono più spazio rispetto all'attuale configurazione e la Neue Prager Hut deve rispettare le norme di conservazione del patrimonio. Di conseguenza, la DAV dovrà costruire un nuovo edificio a due piani accanto alla baia per i bagni compostabili. Contestualmente, il serbatoio dell'acqua della baia verrà ampliato da 20 a 30 metri cubi.

Kolbitsch stima che i costi di conversione si aggireranno tra i 600.000 e gli 800.000 euro, con circa il 55% della somma previsto per essere finanziato. Guardando al futuro, l'Associazione Alpinistica deve prepararsi a sostenere costi significativi per molte altre baite DAV che richiedono attenzione. Kolbitsch prevede che saranno necessarie azioni future per il Reichenhaller House sul Hochstaufen nelle Alpi dei Chiemgau e la Hochlandhütte nelle montagne del Wetterstein vicino a Mittenwald.

La scarsità d'acqua causata dal cambiamento climatico sta causando una notevole pressione sulle operazioni delle baite dell'Associazione Alpinistica Tedesca (DAV), come dimostrato dalla chiusura della Neue Prager Hut per il terzo anno a causa della scarsità d'acqua.

Per combattere la scarsità d'acqua nelle baite in alta quota, la DAV sta pianificando di passare ai bagni compostabili, che richiedono più spazio e potrebbero richiedere la costruzione di un nuovo edificio, come ha sottolineato Robert Kolbitsch.

Leggi anche: