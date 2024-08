- La gestione della crisi alla corte norvegese fallisce: dov'è il re Harald?

Dietro l'imponente facciata del Castello di Oslo, potrebbero essersi svolti negli ultimi anni drammi umani di cui solo ora si sta comprendendo la portata. Al centro c'è Marius Borg Høiby. Quel bambino, tenuto in braccio dalla madre Mette-Marit sul balcone dello stesso castello durante il loro matrimonio da favola con il Principe Ereditario Haakon in una radiosa giornata di agosto di 23 anni fa, è ora cresciuto. La favola della famiglia reale perfetta, dove un figlio nato da una relazione problematica della sposa borghese del principe ereditario cresce senza problemi accanto ai suoi due fratellastri reali per diventare un membro felice e rispettabile della società, era probabilmente troppo bella per essere vera.

Marius Borg Høiby: Infanzia tra palazzo e appartamento

Un tempo più frequentemente visto nelle foto ufficiali e nelle apparizioni congiunte della famiglia reale norvegese, il figlio biologico di Morten Borg, un convinto consumatore di cocaina e un uomo di mondo con cui Marius ha vissuto in parte durante la sua infanzia e adolescenza, è apparso meno in pubblico negli ultimi anni.

Inizialmente, questo è stato attribuito ai suoi studi negli Stati Uniti. Tuttavia, è stato ora rivelato che sta lottando con problemi di salute mentale e dipendenza da droga da qualche tempo. La sua vita che oscillava tra il palazzo del re e un appartamento borghese sembra aver portato a un tumulto interiore che non è riuscito a superare. La recente abbuffata di alcol e droga, durante la quale Marius sarebbe stato detto aver aggredito la sua attuale fidanzata, non è stata un incidente isolato, come è ora stato rivelato.

Scatti pericolosi sotto l'influenza di droga

Secondo i media norvegesi, l'incidente drammatico recente è avvenuto nell'appartamento della 20enne fidanzata di Marius. Si parla di pugni, strangolamento e un coltello conficcato nel muro. Il figlio di Mette-Marit ha poi fatto una sconvolgente dichiarazione, ammettendo il suo uso di alcol e cocaina e confessando lesioni corporali. Ha anche menzionato di aver già fatto riabilitazione per droga, che intende riprendere.

La sua decisione di fare questa confessione sorprendentemente aperta è arrivata dopo aver consultato il suo avvocato, poiché due ex fidanzate di Marius sono ora emerse, sostenendo di aver subito aggressioni in passato. Borg Høiby è ora ufficialmente accusato di lesioni corporali e danneggiamento. La polizia ha già fatto capire che queste accuse potrebbero essere estese.

Mette-Marit ha tentato di influenzare la vittima?

Il fatto che la madre preoccupata, Mette-Marit, avrebbe contattato la vittima direttamente dopo l'incidente non improvements la situazione. Se la principessa ereditaria ha detto più durante la chiamata di quanto non abbia fatto solo per chiedere della salute della giovane donna (ad esempio, chiedendole di ritirare la denuncia penale contro suo figlio), questo potrebbe essere valutato in seguito in tribunale come tentato intimidazione di testimone, che è un reato in Norvegia, proprio come lo è in Germania, anche se i membri della casa reale godono di immunità.

Mentre è comprensibile che la voce della madre di Mette-Marit fosse più forte di quella del dovere reale in quel momento, consigliarle di esercitare la massima cautela sarebbe stato più che avventato. Un intervento malaccorto potrebbe danneggiare la reputazione della casa reale tanto quanto il comportamento criminale di suo figlio.

Reazione del Palazzo: Rifiuto

Nel frattempo, il capo delle comunicazioni reali, Guri Varpe, inoltra costantemente le urgenti richieste dei media sul caso all'avvocato di Borg Høiby, sostenendo che Marius, mentre è un membro della famiglia reale, non è un membro della casa reale. Una piccola ma significativa distinzione, che rende questa una questione privata.

Contemporaneamente, l'ufficio stampa reale ha pubblicato un'immagine del Re Harald e sua moglie Sonja che sembrano spensierati mentre guardano i Giochi Olimpici in TV nella loro residenza estiva a Mågerø sull'isola di Tjøme - un'immagine che, in quel momento, era lontana dall'ideale.

Ciò solleva la domanda se il Re sia consapevole della gravità della situazione, se abbia ancora il controllo sulla sua casa. Dopotutto, secondo la costituzione, è responsabile sia della protezione dell'istituzione che guida che dell'ordine all'interno della casa reale. Se non può più farlo da solo a causa dell'età, è suo dovere assicurarsi che quelli intorno a lui possano prendere il suo posto. Tuttavia, questo non sembra essere successo, con i media norvegesi che commentano che il monarca sembra aver perso il controllo.

Mancanza di gestione della crisi

Le accuse contro il suo figliastro sono un affare delicato per il Re e per l'intera famiglia reale. Data la gravità delle accuse e l'esistenza di incidenti simili in passato, questo potrebbe diventare un problema serio per la famiglia reale se continuano a gestirlo nel modo difensivo attuale.

Come la famiglia Windsor in Gran Bretagna, la casa reale norvegese è un'azienda familiare. Molte altre aziende in una situazione simile avrebbero prima istituito un team di crisi per assumere il controllo completo. Tuttavia, questo non sta accadendo perché è stata presa la decisione di trattare il caso come una questione privata, indipendentemente dall'impatto potenziale sull'istituzione della monarchia.

Conseguenze per la Monarchia?

Probabilmente non sapremo mai esattamente cosa sia successo dietro le pareti del palazzo quando il crimine è stato scoperto. Ma non c'è dubbio su dove risiede la responsabilità nominale - con il capo dell'azienda, il Re Harald. In una normale azienda, verrebbero poste domande su come il CEO ha gestito tutto, o su cosa il "CEO vice", il Principe Ereditario Haakon, abbia fatto per garantire una gestione della crisi ottimale quando ha scoperto che il suo figliastro era stato arrestato dalla polizia e accusato di aggressione. Sappiamo solo che Haakon poi è partito per Parigi per i Giochi Olimpici come previsto, mentre sua moglie è rimasta inizialmente a Oslo.

Incerta è anche la tempistica e l'entità con cui la coppia reale è stata informata. Forse Haakon e gli ufficiali di palazzo volevano risparmiare al 87enne re malato durante le sue vacanze. Forse pensavano di poter gestire la situazione senza di lui. Ma Harald è ancora il capo della famiglia reale e il caso Marius non è l'unico scandalo che continua a emergere. Alla fine di agosto, sua figlia Martha Louise sposerà il suo controverso fidanzato Durek Verrett, un autoproclamatosi sciamano che spesso fa notizia con le sue controversie pubbliche.

È ora di un cambio di trono?

Il re sembra anche stranamente passivo in questo campo. I dubbi sul fatto che abbia ancora ciò che serve per adempiere al suo ruolo sono stati sollevati pubblicamente per la prima volta nella stampa norvegese. Quando gli è stato chiesto dell'abdicazione in gennaio, quando sua cugina quasi coetanea, la regina Margrethe di Danimarca, ha lasciato il posto a suo figlio Frederik, Harald si è riferito al giuramento di tutta la vita che ha prestato quando è salito al trono.

Il fatto remains that the criminal case against Marius Borg Høiby is a unprecedented event in the recent history of European monarchies. While there have always been great scandals, none have ever been admitted to involve violence, and certainly not against a woman from the immediate family. It reflects poorly on the Norwegian royal family that a young person who theoretically grew up in the best conditions could develop such mental problems and was apparently left to deal with them largely on his own.

If there were similar violent incidents in the past and it was clear that Marius was taking a dangerous path, the king as monarch and head of the family should have ensured that the crown prince couple, together with the biological father, took much earlier action for the young man. Even if this weakness in leadership does not cost Harald his crown, it will certainly cause significant damage to the reputation of the Norwegian monarchy.

