La Germania vola a grandi altezze con il missile Uscins

La squadra maschile di handball tedesca lotta per le medaglie olimpiche. Non era previsto, ma è parte di un'evoluzione. Dopo il "miracolo del handball" contro i campioni olimpici della Francia, ora vogliono tutto.

Mancavano 13 secondi alla fine, con quasi 30.000 tifosi francesi entusiasti nello stadio di calcio di Lilla trasformato in un tempio del handball, che incitavano la loro squadra a raggiungere le semifinali del torneo olimpico di handball. 13 secondi, una frazione di secondo apparentemente senza speranza quando si è in svantaggio di due gol. Come la squadra tedesca, che aveva dato il massimo in una grande partita ma sembrava destinata a tornare a mani vuote, come era successo spesso negli ultimi anni.

Era 27:29, poi Renars Uscins ha finalmente portato il futuro del handball tedesco nel presente. In una finale pazza, Uscins ha salvato la sua squadra DHB contro ogni aspettativa, prima costringendo i tempi supplementari, poi mandando in lacrime la leggendaria generazione d'oro della Francia.

Il mancino, che aveva giocato nella nazionale juniores solo l'estate scorsa, ha segnato 14 gol. Nessun altro giocatore tedesco aveva mai segnato così tanto in una singola partita olimpica. La squadra tedesca è ora in semifinale. "Vogliamo tutto ora. È chiaro. Ora vuoi il meglio, e il meglio è l'oro," ha detto l'ala sinistra Rune Dahmke prima della semifinale contro la Spagna (16:30 / ZDF e live ticker su ntv.de).

Il futuro è qui

Il torneo olimpico ha un'incredibile densità di prestazioni, con solo 12 squadre che lottano per le medaglie. Quasi tutte di livello mondiale, con l'Ungheria e la Croazia che sono due squadre molto valutate che non sono riuscite a superare il turno preliminare. E il gruppo tedesco, che la squadra DHB ha vinto con nove debuttanti olimpici, conta tre dei quattro semifinalisti. La Francia, i campioni europei e i detentori del titolo, i padroni di casa spinti da decine di migliaia di tifosi, erano un avversario di quarti di finale così temuto che la Slovenia ha perso di proposito l'ultima partita di gruppo contro la Germania per evitarli. Il percorso che la squadra tedesca ha fatto finora non poteva essere più difficile.

Al campionato europeo casalingo di gennaio, dove speravano segretamente di fare scalpore con il pubblico di casa, c'è stata una serie di sconfitte: contro la Francia nella fase a gironi, contro i potenti danesi in semifinale e infine contro la Svezia in una deprimente partita per il bronzo. Tuttavia, erano fiduciosi di aver ridotto il divario dalle nazioni absolute top France, Denmark, Sweden, and Spain. Not as spectacular as hoped, but a step nonetheless.

"We don't have the experience of Denmark, France, and Sweden, but we have a lot of talent," said head coach Alfred Gislason half a year ago. "With new players in the squad, we've gained new options that could be very valuable in the future. That was a step forward," praised captain Johannes Golla in his EM summary.

Now the future is here: With Uscins, the also 22-year-old goalkeeper David Späth, who made the final save to complete the Lille miracle, captain Golla (26), Julian Köster (24), and playmaker Juri Knorr (24), the performance carriers even have room for development. Against Spain, which only qualified for the semi-finals after extra time against Egypt and lost to Germany in the preliminary round (31:33), the DHB team is now suddenly the clear favorite. And they have their hands on the first medal since 2016.

**One wouldn't want to entertain the thought that "The Spanish are a team that could make it to the final without playing a good game. That's exactly how it feels right now. They're a very unpleasant opponent," warned Captain Golla. "I hope it won't be a disadvantage because we're underestimating them, but of course that won't happen." Left winger Dahmke, one of the last veterans on the team, is certain: "It won't be decided normally." The 2016 European champion is already preparing his team and the fans for "the next drama." And hope-bearer Uscins, who is tied for 4th place on the Olympic tournament's scoring list with 42 goals, wants to "show the same fight" as they did against France. "Otherwise, we'll be playing for bronze very quickly," said Uscins. His recipe? "We want to take the flow with us!"

This team isn't just full of talent, but also great determination and a hunger for new successes. They proved that at the home European Championship, where they briefly sparked euphoria. Even before the bronze medal match, the team had declined Cologne's Mayor Henriette Reeker's invitation to celebrate a potential bronze medal in the city's historic town hall: "Bronze would be a great finish, but we're not at the end of our journey yet. Therefore, we don't belong at such a reception," Captain Golla declared for his team. Now, they're already a good way further on that journey.**

