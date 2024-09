La Germania sta utilizzando una tattica di avvertimenti misti

Dall'errore durante il giorno di prova del 2020, l'infrastruttura corrispondente viene testata annualmente. Questo per garantire che la reazione in caso di emergenza sia efficacemente provata. Ancora una volta, sta accadendo per una prova il giovedì.

Come procede il giorno di prova?

Intorno alle 11:00 AM, l'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di disastri (BBK) innesca un avviso di prova attraverso il cosiddetto sistema di avviso modulare della federazione. Questo viene quindi diffuso ai cosiddetti moltiplicatori di avviso.

Questi includono operatori di app di avviso come l'app Nina gestita dall'ufficio federale, nonché servizi di soccorso e salvataggio o media, especially television e radio stations. Company come la ferrovia o gli operatori di display digitali e pannelli di informazioni della città appartengono anche a questo gruppo. Sono obbligati a diffondere gli avvisi.

I messaggi di avviso pre-iscritti vengono quindi trasmessi immediately alla radio, riprodotti sulle pagine dei media su internet, appaiono come notifiche push sui smartphone, o su circa 7.900 display boards nella città e alle stazioni ferroviarie. coloro che hanno app di avviso come Nina o Katwarn installate sui loro smartphone dovrebbero anche ricevere un avviso sulla prova di avviso tramite questo canale.

I comuni e le loro autorità locali di protezione contro i disastri possono utilizzare anche altri mezzi di avviso come veicoli con altoparlanti e sirene. L'allarme è atteso su quasi tutti i canali di avviso intorno alle 11:45 AM. Tuttavia, secondo il BBK, non verrà inviato alcun allarme via il servizio di broadcast cellulare.

Qual è lo scopo del giorno di prova?

Il giorno di prova annuale serve a testare i sistemi di avviso disponibili per le emergenze e a testare i processi tecnici. Lo stress test è destinato a scoprire le debolezze. Contestualmente, il giorno di prova è un'esercitazione per familiarizzare le persone con le procedure negli allarmi ufficiali e per sensibilizzare sull'argomento.

Il BBK, subordinato al Ministero federale dell'interno, vuole scoprire quante persone un avviso di pericoli raggiungerebbe in caso di emergenza reale. Un'indagine online del BBK dopo il giorno di prova di settembre 2023 ha mostrato che circa il 96% delle persone in Germania aveva saputo dell'allarme di prova in un modo o nell'altro in quel momento.

Tre quarti dei partecipanti all'indagine hanno dichiarato di aver ricevuto un avviso tramite broadcast cellulare in quel momento. Il broadcast cellulare invia l'avviso a tutti i telefoni mobili preparati in una specifica cella radio, raggiungendo così anche i turisti e altre persone con numeri di telefono mobili stranieri che si trovano attualmente in Germania.

Cos'è esattamente il broadcast cellulare?

Il servizio del telefono cellulare consente la distribuzione di massa dei messaggi di avviso tramite la rete del telefono cellulare direttamente al telefono cellulare. Il servizio funziona senza un'app. Il prerequisito è che il sistema operativo rispettivo sia aggiornato e il telefono cellulare debba essere acceso e non in modalità aereo.

I dispositivi più vecchi potrebbero non essere in grado di ricevere i messaggi di broadcast cellulare. I messaggi sono anche relativamente brevi e possono trasmettere solo informazioni rudimentali. Il broadcast cellulare è ora uno dei mezzi di avviso più potenti ed efficaci insieme alle app di avviso e alle sirene.

Come sono andati i giorni di prova precedenti?

Il primo giorno di prova nazionale di settembre 2020 è finito in disastri perché l'avviso di prova centrale del BBK è stato ritardato di 30 minuti. Il capo dell'autorità all'epoca, Christoph Unger, ha dovuto dimettersi e l'autorità è stata riorganizzata.

Nel 2021, il giorno di prova è stato annullato a causa dei miglioramenti ancora in corso nei sistemi di allarme a seguito dei fallimenti dell'anno precedente e delle esperienze con la catastrofe delle inondazioni in Renania-Palatinato e nella Renania Settentrionale-Vestfalia nell'estate. In quel momento è diventata chiara l'importanza dei sistemi di avviso quando le persone non furono informate tempestivamente del pericolo imminente. È iniziata una vasta discussione sugli miglioramenti.

L'8 dicembre 2022, il giorno di prova nazionale ha visto più del 90% delle persone in Germania raggiunte tramite almeno un canale di avviso, secondo l'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di disastri (BBK). Per la prima volta su scala ampia, il nuovo sistema di broadcast cellulare è stato testato due anni fa, raggiungendo il 54% delle persone. Nel 2023, questa cifra è salita al 72%.

Qual è lo stato delle strutture di avviso e della protezione dai disastri?

Il sistema di broadcast cellulare nazionale è stato istituito. Negli ultimi anni, molti luoghi hanno visto le vecchie sirene aggiornate o nuove sirene moderne installate. L'invasione russa dell'Ucraina e le devastanti inondazioni nella valle dell'Ahr nel 2021 hanno convinto molti decisori a livello federale, statale e locale che questo metodo di avviso dovrebbe essere disponibile anche per allertare la popolazione in situazioni di crisi e disastri. Il governo federale ha finanziato l'ampliamento della rete di sirene con quasi 90 milioni di euro.

Tuttavia, è ancora mancante una panoramica nazionale dei luoghi delle sirene e dei vuoti regionali, come ha ammesso un portavoce del BBK. "La densificazione dei luoghi delle sirene è nelle mani dei comuni e viene supportata dai programmi di finanziamento del governo federale e degli stati", ha detto l'agenzia federale. Il processo di scambio dei dati di localizzazione rilevanti tra il governo federale, gli stati e i comuni viene attualmente ottimizzato, quindi ci si può aspettare un dataset più preciso in futuro.

Nel settembre 2023, il presidente dell'agenzia, Ralph Tiesler, aveva previsto che ci sarebbe stata un'immagine completa e aggiornata delle sirene funzionali in Germania entro il 2024. "Il registro nazionale delle sirene dovrebbe essere online come piattaforma con dati aggiornati durante l'anno successivo", ha detto in quel momento.

Viene revisionata l'efficacia del giorno di prova?

Certo, c'è un'indagine in corso parallela al Warning Day. Si incoraggia la gente a condividere le loro esperienze con il test di allerta sul sito www.warningtag-feedback.co.uk. Possono segnare se hanno ricevuto l'allerta tramite Cell Broadcast, radio o altri metodi. La raccolta dei feedback si conclude il 19 settembre. La BBK analizzerà le statistiche e pubblicherà un rapporto in seguito.

La Commissione ha esaminato l'efficacia dei test annuali del giorno di allerta per identificare le debolezze e migliorare la preparazione per le emergenze.

