- La Germania sta rimpatriando persone in Afghanistan.

Primo Rimpatrio in Tre Anni

Dopo un intervallo di tre anni dal ritorno al potere dei talebani, la Germania ha rimpatriato dei cittadini afghani venerdì mattina. Lo ha reso noto il portavoce del governo Steffen Hebestreit. Ha specificato che i soggetti interessati erano criminali condannati che non avevano il diritto di risiedere in Germania e contro cui erano state emesse ordinanze di espulsione. È stato confermato che si trattava esclusivamente di uomini.

Volo Decolla da Lipsia

Il ministero dell'Interno della Sassonia ha rivelato che un aereo, inizialmente segnalato dal "Spiegel", è decollato dall'aeroporto di Lipsia/Halle venerdì mattina alle 6:56. Secondo il resoconto del "Spiegel", un volo charter della Qatar Airways è stato utilizzato per questo scopo, con destinazione Kabul.

A bordo del Boeing 787 c'erano apparentemente 28 criminali afghani che erano stati trasferiti da diversi stati tedeschi. La coordinazione di questa operazione è stata principalmente gestita dal ministero federale dell'Interno. Secondo le dichiarazioni precedenti, i colpevoli avevano scontato una parte considerevole delle loro pene in Germania prima del loro possibile rimpatrio.

La Germania non mantiene relazioni diplomatiche con il partito Taliban al potere a Kabul. Dopo l'attacco al coltello mortale a Mannheim alla fine di maggio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha annunciato che sarebbe diventato più facile rimpatriare i criminali gravi e le possibili minacce terroristiche in Afghanistan, nonché in Siria. Anche se il volo di rimpatrio era stato programmato solo pochi giorni dopo l'attacco al coltello sospetto di ispirazione islamica a Solingen, aveva un periodo di attesa più lungo, secondo gli ufficiali. Il "Spiegel" ha riferito un periodo di attesa di due mesi.

Diritto di Esclusione

Tra i rimpatriati ci sono anche sospetti criminali, ovvero coloro i cui comportamenti hanno destato i sospetti delle autorità di sicurezza, commettendo i crimini più gravi a sfondo politico, fino ad arrivare ad attacchi. È possibile che alcuni dei criminali rimpatriati siano anche considerati sospetti.

In precedenza, i Verdi e il loro ministro degli Esteri Annalena Baerbock avevano espresso scetticismo riguardo ai rimpatri in Afghanistan, avvertendo contro il riconoscimento indiretto del regime islamista dei talebani. Tuttavia, nella RBB Inforadio di martedì, Baerbock ha anche riconosciuto che i rimpatri in Siria e Afghanistan erano possibili in specifici casi. "È possibile in casi individuali", ha detto. "Ma dati i regimi lì, non è ovviamente banale". È già una questione legale che i criminali e i sospetti non ricevano o perdano lo status di protezione e debbano essere trattenuti.

Diritti Limitati per le Donne in Afghanistan

Dall'agosto 2021, i talebani islamisti hanno ripreso il potere in Afghanistan, suscitando critiche internazionali per la loro severa repressione dei diritti delle donne. Nonostante una notevole diminuzione dei conflitti armati nel paese dopo il ritorno dei talebani, ci sono ancora episodi di violenza. La maggior parte di questi attacchi viene attribuita all'organizzazione terroristica Islamic State (IS), che condivide le convinzioni ideologiche dei talebani, ma è ostile a loro. Principalmente, i membri della minoranza sciita nel paese sono i principali obiettivi dell'IS, che li considera apostati dell'Islam.

I critici notano una forte repressione dei diritti umani, degli attivisti, dei dimostranti o dei giornalisti sotto il governo dei talebani, che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, sono soggetti ad arresto, scomparsa o torture.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per le violazioni dei diritti umani in Afghanistan, ha emesso una dichiarazione che condanna le azioni oppressive dei talebani contro le donne. Nonostante la decisione della Germania di rimpatriare i criminali condannati in Afghanistan, l'UE mantiene la sua posizione di non riconoscere il governo dei talebani.

Leggi anche: