La Germania sta attraversando attualmente periodi difficili.

A seguito dei sondaggi in Sassonia e Turingia, un partito classificato come estremista di destra ha ottenuto la maggioranza nel parlamento statale della Turingia, segnando il primo caso dal periodo della Repubblica Federale. La costruzione dell'amministrazione si sta rivelando particolarmente difficile. Inoltre, il partito populista BSW sta registrando progressi significativi in entrambi gli stati. variousi pubblicazioni internazionali stanno commentando i risultati delle elezioni.

"Se la Turingia e la Sassonia fossero state situate nell'ovest o se il voto avesse avuto luogo in uno stato tedesco occidentale domenica, i risultati per la coalizione del semaforo probabilmente non sarebbero stati migliori," commenta il "Standard" con sede a Vienna. "La coalizione a Berlino presenta un'immagine disastrosa. Si sono scontrati tra loro e l'alleanza tripartita poco attraente è tenuta insieme solo dalla paura dei votanti. E poi, poco prima delle elezioni, è avvenuto l'evento sconvolgente di Solingen. Ha esposto autentici difetti e emozioni che né l'ex cancelliere Angela Merkel né il suo successore Olaf Scholz avevano compreso: le persone hanno paura," continua. "Le rassicurazioni e i fatti del Cancelliere incontrano sempre meno resistenza della paura. È incerto come Scholz uscirà da questa situazione o ricostruirà la fiducia."

"Mentre il Vecchio Continente si trova sull'orlo di una potenziale guerra e di un colpo di stato democratico, sta anche affrontando un avversario interno," scrive il "La Repubblica". "I sistemi istituzionali europei sono infiltrati. In Italia, Francia e ora sempre più apertamente in Germania." Le radici del putinismo stanno iniziando a radicarsi in paesi strutturati con una solida tradizione democratica. "Ciò che è accaduto nelle due regioni tedesche è l'ultima prova di questo. Il Cremlino ora ha i suoi altoparlanti nel cuore dell'Europa. Il Presidente russo ha ottenuto una vittoria politica straordinaria e inquietante. L'estremista di destra AfD e la sinistra nostalgica, insieme ad altre formazioni europee come il Rassemblement National in Francia o la Lega in Italia, sono le sue basi nell'UE." L'irresponsabilità verso il conflitto in Ucraina viene mascherata da un apparentemente tranquillo intento.

"'Si sentono come tedeschi di seconda classe'"

"Dalle elezioni statali caotiche emerge un paese diverso, una Germania diversa," scrive il "Corriere della Sera". A Erfurt e Dresda, una maggioranza della popolazione affida le proprie frustrazioni e disillusioni a due partiti populisti, "il partito nazionalista e xenofobo di estrema destra AfD, nonché il partito ibrido neo-peronista BSW, figlio politico di Sahra Wagenknecht, che combina pacifismo pro-russo, statismo economico e severe politiche anti-immigrazione," continua. "Il risultato conferma che, 34 anni dopo la riunificazione e despite miliardi di euro investiti nella ex DDR, una maggioranza della popolazione nei due stati federati non ha lealtà verso i partiti tradizionali. Non approvano le loro decisioni, non comprendono i loro codici, perhaps non condividono nemmeno la loro concezione di democrazia. Si sentono come tedeschi di seconda classe o, peggio ancora, stranieri nel loro stesso paese."

Il Wall Street Journal di New York commenta le elezioni statali: "(...) I risultati delle elezioni parlamentari in Sassonia e Turingia domenica (...) aggiungono uno shock supplementare a un continente già instabile a causa del declino dei partiti tradizionali e dell'ascesa degli insurrezionisti. (...)" Il problema più grande è ciò che l'ascesa congiunta dell'AfD e del BSW indica sul crollo dei partiti di governo in Germania. "Conferma ciò che i sondaggi nazionali hanno indicato per più di un anno: gli elettori sono stanchi di Olaf Scholz e di una coalizione che non può gestire l'immigrazione e si attiene agli obiettivi climatici nonostante i danni economici palpabili e crescenti." Questo lascia solo i cristiano-democratici (CDU e CSU della Baviera) come alternativa mainstream ai ribelli. "Non si può biasimare i votanti tedeschi per essere agitati con i loro partiti di governo disfunzionali. La colpa è degli politici stabiliti che si muovono troppo lentamente e guardano verso l'interno mentre la frustrazione dei votanti aumenta."

Il Tages-Anzeiger svizzero osserva: "Broad maggioranze nell'est della Germania non desiderano rallentare l'immigrazione irregolare, ma fermarla - e l'invio di armi all'Ucraina pure. Entrambe le questioni contribuiscono al trionfo dell'estremista di destra AfD e del nuovo gruppo populista 'transfronte' guidato da Sahra Wagenknecht. Insieme, catturano quasi la metà di tutti i voti in Turingia." Entrambi sono riusciti a canalizzare la frustrazione con il governo a Berlino a loro vantaggio - più efficacemente del principale partito di opposizione in Germania, la CDU. "Tuttavia, anche la CDU appartiene ai vincitori. A differenza dell'AfD, che rimane isolata nella sua estremismo, la CDU è l'ultima parte del vasto centro, intorno a cui ancora possono essere formati i governi in tali regioni conservatrici: in Sassonia, il ministro presidente Michael Kretschmer si difende bene contro l'AfD, in Turingia Mario Voigt agita dalla cancelleria dello stato - con complesse trattative di coalizione da seguire." Per l'SPD, il partito del Cancelliere, il primo giorno di elezioni nell'est è un disastro. "Se i socialdemocratici cadono anche in Brandeburgo tra tre settimane e il loro ministro presidente Dietmar Woidke perde il potere lì, la posizione del Cancelliere Olaf Scholz sarà anch'essa vulnerabile. In vista delle elezioni federali tra un anno, una rivolta del partito contro di lui non può essere esclusa."

Nonostante le preoccupazioni per il guadagno di potere dell'estrema destra in Turingia e Sassonia, la coalizione a Berlino continua a lottare, affrontando discordia interna e un'alleanza a tre che molti elettori trovano poco attraente. Questa immagine sfavorevole è stata accentuata da recenti eventi, come l'incidente di Solingen, che ha esposto paure e emozioni profonde che il governo attuale non ha ancora compreso appieno.

Dopo i risultati delle elezioni, il Cremlino è riuscito a stabilire una base nel cuore dell'Europa, con partiti di destra e di sinistra nostalgici in Germania e in altri paesi europei che ne sono i basi all'interno dell'UE. Questa infiltrazione delle istituzioni europee è uno sviluppo preoccupante, soprattutto alla luce del conflitto in corso in Ucraina e del disprezzo di Mosca per i principi democratici.

Leggi anche: