La Germania sta affrontando le inondazioni con la sua "resilienza dagli occhi blu"?

La Germania sta vivendo una tregua nella situazione delle inondazioni attuali. Il servizio meteorologico ha ritirato gli avvisi di maltempo per la Baviera, e la Sassonia è prevista per sfuggire a malapena alle inondazioni, secondo le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente. Tuttavia, i rapporti di crisi continuano ad arrivare da altri paesi europei e il bilancio delle vittime sta aumentando costantemente.

In Sassonia, il livello dell'Elba sta ancora aumentando, ma la Baviera sta tirando un sospiro di sollievo con un po' di respiro in vista. A Dresda, il livello dell'Elba si sta avvicinando alla marca dei sei metri e potrebbe presto raggiungere il livello di allarme 3, come riferito dal centro di controllo delle inondazioni della Sassonia. Questa soglia è prevista essere superata entro martedì o mercoledì notte. Il livello di allarme 3 rimane in vigore alla stazione di Schönau sul confine ceco.

Tuttavia, il livello di allarme 4 non sarà raggiunto presso alcuna stazione dell'Elba sassone. Una cresta di inondazione prolungata è prevista a Schönau e a Dresda a partire da mercoledì. A partire da giovedì, il livello dell'Elba è previsto diminuire a causa della riduzione delle precipitazioni. I livelli della Neiße, della Spree e della Black Elster in Sassonia stanno già diminuendo nuovamente.

Il Ministro dell'Ambiente Wolfram Günther ha dichiarato che la Sassonia "sfuggirà a un colpo di fortuna, forse anche illesa" dalle inondazioni. Considerando le immagini cupe dall'Europa orientale e sudorientale che mostrano vittime e distruzione, "ce la caveremo relativamente bene", ha affermato dopo una riunione del gabinetto a Dresda. Tuttavia, non è ancora il momento di festeggiare. Potrebbe essere necessario aspettare fino alla fine di settembre per l'Elba scenda sotto il livello di allarme 1, mentre la Repubblica Ceca rilascia gradualmente le dighe.

Picco previsto a Monaco durante il giorno

Il servizio meteorologico tedesco ha sollevato tutti gli avvisi di maltempo per la Baviera a causa della diminuzione delle piogge intense, poiché le precipitazioni sono diminuite. Tuttavia, "potrebbero verificarsi inondazioni più grandi su alcuni fiumi fino a metà settimana."

In precedenza, le intense piogge notturne hanno causato un aumento dei livelli dell'acqua in numerosi luoghi in Baviera, secondo il servizio di notizie sulle inondazioni. Il livello di allarme 3 è stato superato sul Danubio a Passau a mezzanotte. Il picco è previsto essere raggiunto lì durante il giorno.

Il livello dell'Isar a Monaco è aumentato nuovamente, con il picco previsto essere raggiunto anche lì durante il giorno. Lo stesso vale per altri fiumi come la Vils e la zona di raccolta dell'Inn. La situazione delle inondazioni è prevista migliorare nei prossimi giorni, secondo il servizio di notizie sulle inondazioni.

Elba e Spree straripano in Brandeburgo

In Brandeburgo, le Forze di Soccorso Tecnico (THW) sono pronte - in caso l'Oder dalla Polonia straripi. A partire da metà settimana, un aumento del livello dell'acqua dell'Oder sta causando la maggiore preoccupazione, ha detto Sebastian Gold del THW. Tuttavia, la situazione remains incerta e si stanno preparando per tutte le evenienze, come il livello di allarme 4 più alto previsto alla stazione di Ratzdorf a sud di Frankfurt/Oder domenica, quando anche le aree più basse potrebbero essere inondate.

Finora, i fiumi Lausitzer Neiße, Elba e Spree hanno straripato. Ad esempio, il livello di allarme 1 più basso è in vigore alla stazione della Spree a Spremberg. Al livello più basso dei quattro, i corpi idrici cominciano a straripare.

Quinto morto segnalato nella Bassa Austria

Anche se le precipitazioni sono diminuite, non c'è ancora il via libera nelle regioni colpite dalle inondazioni del Centro e dell'Europa orientale:

In Austria, ulteriori località nello stato fortemente colpito della Bassa Austria hanno dovuto essere evacuate. I pompieri hanno scoperto un quinto decesso in una casa allagata nella Bassa Austria. In Polonia, il bilancio delle vittime è salito a sei. In totale, 21 persone sono morte in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania a causa delle inondazioni.

Nella Bassa Austria, dove intere regioni sono state sommerse a causa di giorni di pioggia continua, sette villaggi nella zona di Tullnerfeld sono stati evacuati lunedì e martedì. Fino a martedì, 26 villaggi rimangono isolati dal mondo esterno. Dal venerdì, la brigata dei pompieri austriaci è stata dispiegata per 33.000 incidenti.

Martedì mattina, i pompieri hanno scoperto il corpo di una donna di 81 anni in una casa allagata a Wurmla, nella Bassa Austria. Lunedì, due uomini di 70 e 80 anni sono stati trovati morti. Erano rimasti intrappolati nelle loro case a causa delle acque delle inondazioni, secondo i resoconti della polizia. In seguito, i soccorritori hanno scoperto il corpo di un altro uomo nell'acqua a Klosterneuburg.

Un pompiere della Bassa Austria ha perso la vita domenica. La governatrice della Bassa Austria, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che la diminuzione delle piogge ha portato "un po' di sollievo". In molte regioni, i livelli dell'acqua stanno "per fortuna" diminuendo. Tuttavia, l'entità dei danni è ancora "non ancora valutabile".

Minacce di frane

Mentre i meteorologi austriaci prevedono solo piogge sparse nei prossimi giorni, mettono in guardia dalle possibili frane, poiché le acque delle inondazioni potrebbero causare lo spostamento di masse di terra e rocce, nonché interi versanti montuosi. Il pericolo non è ancora finito in Polonia, Repubblica Ceca e Romania.

Il cambiamento climatico è considerato la forza trainante dietro l'aumento delle piogge intense e la loro maggiore gravità. Secondo i risultati del gruppo di ricerca europeo ClimaMeter, gli ultimi episodi di forti piogge in Europa centrale e orientale possono essere in gran parte attribuiti al cambiamento climatico causato dall'uomo. Gli eventi di pioggia intensa attuali sono segnalati come il 20% più intensi rispetto alla fine del secolo scorso.

Dopo la diminuzione del livello delle acque in Baviera, potrebbero ancora verificarsi alluvioni più grandi su alcuni fiumi fino a metà settimana. Nonostante il livello di allarme 1 atteso in Sassonia entro la fine di settembre, il livello delle acque dell'Elba a Dresda si sta avvicinando alla soglia dei sei metri, avvicinandosi al livello di allarme 3 e si prevede che raggiungerà questo limite tra martedì e mercoledì notte.

