La Germania soffre di una carenza di sangue.

Germania sta attualmente affrontando una carenza di donazioni di sangue, principalmente a causa del campionato europeo di calcio e della stagione delle vacanze. Questa situazione critica è particolarmente diffusa nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato, nel Saarland e nella Bassa Sassonia, come riportato dalla Croce Rossa Tedesca (DRK). Di conseguenza, alcune procedure mediche sono state rimandate. Si richiedono particolarmente i giovani per affrontare questo problema.

Come sottolinea Patric Nohe, portavoce dei Servizi di Donazione di Sangue della DRK, sono necessarie circa 15.000 donazioni di sangue al giorno in tutta la Germania. Tuttavia, la concorrenza con le attività ricreative rende difficile raggiungere questo obiettivo in diverse aree. Le scorte della DRK sono state utilizzate e sono quasi esaurite.

Mentre Nohe riconosce che il sangue è attualmente in corto Supply, sottolinea anche che non c'è una crisi nazionale di approvvigionamento di sangue. Indica che chiunque abbia bisogno di sangue e si rechi in ospedale riceverà ancora una trasfusione. La DRK, attraverso i suoi Servizi di Donazione di Sangue, è responsabile di circa il 75% di tutte le donazioni di sangue nazionali.

"Opportunità di miglioramento"

Secondo Nohe, la scarsità di sangue attuale può essere ricondotta alle recenti vacanze, al campionato europeo di calcio e alla stagione delle vacanze, che coincidentemente riducono l'entusiasmo dei donatori e rendono difficile accumulare scorte dati la breve durata di conservazione del sangue.

La situazione è critica nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato, nel Saarland e nella Bassa Sassonia, e le operazioni in ospedale sono state rimandate di conseguenza. Tuttavia, c'è "potenziale per il miglioramento" a livello nazionale. Nohe sottolinea l'importanza di massimizzare l'utilizzo di tutti i prossimi slot di donazione per mantenere l'approvvigionamento di prodotti ematici essenziali.

Sangue giovane richiesto

Per incoraggiare più persone a donare sangue, la Croce Rossa Tedesca (DRK) sta attivamente impiegando sforzi logistici e promozionali massimi, afferma Nohe. Attualmente, il sostegno principale dei donatori di sangue in Germania proviene dalla generazione del baby boom. Tuttavia, molte persone anziane potrebbero non essere in grado di donare a causa di medicinali o problemi di salute, nonostante il limite di età sia stato rimosso. Per questo motivo, sono particolarmente richiesti i donatori di sangue giovani: "Due donazioni annuali possono fare una differenza significativa".

Se la situazione persiste, potrebbero dover essere rimandate più procedure ospedaliere. Nohe avverte che "il sangue non può essere prodotto artificialmente". Senza donazioni, potrebbe rapidamente portare a una grave crisi.

Data la attuale scarsità di donazioni di sangue in Germania a causa del campionato europeo di calcio e della stagione delle vacanze, Nohe dei Servizi di Donazione di Sangue della DRK sottolinea l'"opportunità di miglioramento" a livello nazionale. Consiglia di massimizzare l'utilizzo di tutti i prossimi slot di donazione per mantenere l'approvvigionamento di prodotti ematici essenziali. Inoltre, la DRK sta attivamente incoraggiando i giovani a donare sangue, in quanto "i donatori di sangue giovani sono particolarmente richiesti" per affrontare la situazione critica.

Leggi anche: