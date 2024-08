La Germania si indebolisce ma rimane il più grande contribuente netto dell'UE

Il bilancio dell'UE è finanziato dai contributi dei paesi membri. La maggior parte di questi proviene dalla Germania, ma l'ammontare è diminuito. In effetti, la più grande economia dell'UE trae anche beneficio da questo.

La Germania ha contribuito di più al bilancio dell'UE lo scorso anno di quanto ne abbia ricevuto, secondo un'analisi dell'Istituto della Conjuntura Tedesca (IW) dei dati precedentemente pubblicati dalla Commissione UE. La Germania ha pagato circa 17,4 miliardi di euro in più nel bilancio comune degli Stati di quanto ne abbia ricevuto, rendendola il maggiore contribuente netto dell'UE (2022: 19,7 miliardi di euro).

La Francia è al secondo posto con un contributo netto di circa 9 miliardi di euro. L'Italia è al terzo posto con un contributo netto di circa 4,5 miliardi di euro. Il maggiore beneficiario netto nel 2023, come nell'anno precedente, è stata la Polonia con 8,2 miliardi di euro, seguita dalla Romania (6,0 miliardi di euro) e dall'Ungheria (4,6 miliardi di euro).

In termini di pagamenti netti per capita, l'Irlanda è in testa con 236 euro per persona. In Germania, i pagamenti ammontavano a 206 euro per capita. Tuttavia, in relazione al PIL (Prodotto Interno Lordo), la Germania rimane il maggiore contribuente netto, secondo gli autori. Il PIL si riferisce alla performance economica generata da tutti i residenti.

Il bilancio dell'Unione Europea (UE) ammontava a un totale di 173,1 miliardi di euro nel 2023, secondo le cifre. Di questi, 143,4 miliardi di euro sono andati agli Stati membri. Inoltre, sono stati assegnati fondi dal Fondo di Recupero dell'UE dall'emergenza Coronavirus per un totale di 66,1 miliardi di euro, di cui 64,6 miliardi di euro sono andati agli Stati membri. La Germania, come maggiore contribuente netto dell'Unione, fornisce quasi un quarto di questi fondi. Il governo tedesco sottolinea che la Germania trae anche maggior beneficio dal mercato interno dell'UE rispetto a qualsiasi altra economia europea.

Gli esperti citano la debole situazione economica in Germania come motivo del calo del suo contributo netto all'UE. "Date le prospettive di ripresa economica in Germania non previste nell'anno in corso (...), si può ipotizzare che il contributo netto della Germania diminuirà ulteriormente nel 2024", scrivono gli autori.

