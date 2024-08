La Germania resta argento nel drammatico sparatutto

La Nazionale di Hockey Maschile Vince l'Argento Olimpico. In un drammatico spareggio dopo il tempo regolamentare, i Paesi Bassi decidono la finale a Parigi per sé. I tedeschi vengono brutalmente fermati a un passo dal loro grande obiettivo.

Drama nello spareggio, la lotta per l'oro è persa: La squadra maschile di hockey tedesco è stata brutalmente fermata a un passo dal loro grande obiettivo in una finale emozionante alle Olimpiadi. I campioni del mondo hanno perso contro i Paesi Bassi 1:3 in uno spareggio a penalties in una rivincita della finale olimpica del 2012. A Londra, la Germania si era incoronata campione 12 anni fa - a Parigi, la squadra DHB ha fallito negli ultimi metri, accontentandosi dell'argento.

1:1 (0:0) era il punteggio dopo 60 intense minuti. Thies Prinz (50.) ha pareggiato per la selezione della Federazione Tedesca di Hockey (DHB) dopo che Thierry Brinkman (46.) aveva portato i Paesi Bassi in vantaggio. Nel tiro di rigore, Jean-Paul Danneberg ha poi parato due tiri, ma solo Justus Weigand ha segnato per la squadra tedesca.

Questo ha frustrato le speranze di un quinto oro olimpico tedesco dopo il 1972, 1992, 2008 e 2012. Tuttavia, la Germania torna a casa con una medaglia dopo aver finito quarta ai Giochi di Tokyo 2021.

L'arancione ha i nervi più saldi

La prima medaglia dal bronzo del 2016 a Rio era già assicurata per la selezione della Federazione Tedesca di Hockey (DHB) con l'ingresso finale a Parigi, ma il capitano Mats Grambusch e compagni hanno inseguito l'obiettivo massimo sin dall'inizio. "Senti incredibilmente bene" avere l'argento, ha detto il 31enne, "ma vogliamo l'oro". La Germania aveva già sottolineato le sue alte ambizioni con sei vittorie in sette partite, compresa una vittoria sui Paesi Bassi nel turno preliminare (1:0).

Davanti al Cancelliere federale Olaf Scholz e al presidente del DOSB Thomas Weikert, che erano tra i circa 15.000 spettatori, la squadra del ct André Henning era presente sin dall'inizio negli scontri due contro uno. Si è sviluppato un gioco intenso e alla pari, in cui entrambe le squadre non hanno concesso molto.

La Germania ha trovato poche aperture, Christopher Rühr ha finalmente preso l'iniziativa. L'attaccante, però, è stato abbattuto e il successivo corner di rigore non ha portato un gol per la squadra DHB (25.).

Anche dopo l'intervallo, le squadre si sono neutralizzate a lungo, Danneberg si è mostrato inizialmente attento in porta. Dall'altra parte, Niklas Wellen è fallito contro il portiere olandese Pirmin Blaak (42.). Così è rimasto in pareggio fino all'ultimo quarto, poi i Paesi Bassi sono passati in vantaggio. Prinz ha rimesso la squadra DHB in gioco con un tiro ben piazzato dopo un apparentemente fallito corner di rigore - ma nello spareggio, l'arancione ha mostrato i nervi più saldi.

