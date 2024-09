- La Germania registra un massimo storico di ore lavorative settimanali

Nonostante un'impasse finanziaria, la Germania ha assistito a un volume di lavoro senza precedenti nel Q2 del 2024, con un totale di 14,7 miliardi di ore lavorative registrate, superando per la prima volta i livelli pre-pandemici, secondo l'Istituto di Ricerca per il Lavoro (IAB) di Norimberga. L'analista del mercato del lavoro dell'IAB, Enzo Weber, ha commentato: "Mai prima d'ora in Germania è stato fatto così tanto lavoro... proprio nel bel mezzo di una lotta economica".

Nel Q2 del 2019 sono state registrate 14,6 miliardi di ore lavorative. Tuttavia, Weber ha ricordato: "Il progresso non è automatico". "La crescita dell'occupazione si sta appiattendo", ha dichiarato, "l'occupazione part-time si sta avvicinando al 40%, le ore straordinarie sono ai minimi storici".

Più Part-Time, Meno Ore Straordinarie

La forza lavoro totale è aumentata dell'0,4% su base annua a 46,1 milioni nel Q2 del 2024. Le ore lavorative medie per persona sono aumentate dell'0,4% su base annua a 318,2 ore. Il tasso di occupazione part-time è aumentato di 0,5 punti percentuali al 39,8%.

Il numero di dipendenti a tempo parziale è aumentato del 1,6%, mentre il numero di dipendenti a tempo pieno è diminuito dello 0,3%. Weber ha attribuito questo alla crescita dei settori con alta prevalenza di lavoro part-time, come la cura della salute e dei servizi sociali e l'istruzione.

Contemporaneamente, il numero di ore straordinarie è diminuito di 0,3 ore. In media, i dipendenti hanno lavorato 2,9 ore straordinarie retribuite e 4,1 ore straordinarie non retribuite nel Q2 del 2024.

