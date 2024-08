La Germania registra prezzi alimentari più bassi rispetto al mercato più ampio dell'Unione europea.

In nessun altro paese dell'UE i consumatori destinano una quota più piccola del loro reddito a spese per il cibo, la salute e le cure rispetto a quanto fanno in Germania. Nonostante un aumento dei prezzi a causa dell'alta inflazione, queste spese hanno rappresentato solo il 13,4% delle spese dei consumatori complessive lo scorso anno, inferiore rispetto a qualsiasi altro dei 26 paesi dell'UE, secondo uno studio condotto dalla società di ricerca di mercato NIQ.

Lo specialista del settore della grande distribuzione organizzata di NIQ, Filip Vojtech, ha osservato che i redditi medi elevati in Germania e la concorrenza spietata nel settore della grande distribuzione organizzata tengono i prezzi del cibo relativamente bassi, nonostante gli aumenti recenti.

I consumatori sono diventati sempre più attenti ai prezzi e sfruttano al meglio le offerte. Di conseguenza, la Germania ha registrato il più grande aumento degli acquisti promozionali tra i paesi dell'Europa occidentale, con un aumento del 14%, secondo NIQ.

Meno di un quarto degli euro viene destinato al dettaglio in Germania

La Germania si classifica ultima anche se si considera la spesa complessiva relativa ai negozi. Nel 2023, solo circa il 25% degli euro è stato destinato al dettaglio in Germania, mentre la media per l'UE nel suo insieme era un terzo e quasi la metà nei paesi dell'Europa orientale come l'Ungheria e la Bulgaria.

Un potere d'acquisto più elevato nelle famiglie tedesche porta a una quota più piccola del reddito destinata a beni di prima necessità come il cibo, i vestiti e altri beni. Tuttavia, i costi della vita e dell'energia sono più elevati, il che porta a una spesa maggiore per i servizi e le attività ricreative, nonché per gli investimenti finanziari.

La quota del settore del dettaglio nella spesa privata è diminuita nuovamente nell'UE nel 2023, secondo la ricerca di mercato. Questo calo è attribuito a un ritorno al comportamento dei consumatori normali, ha suggerito il responsabile dello studio di NIQ, Philipp Willroth. Durante la pandemia di COVID-19, le persone hanno principalmente speso i loro fondi nel dettaglio poiché le attività culturali, gli eventi e i viaggi erano spesso sconsigliati. Tuttavia, poiché l'Europa sta ora vivendo una ripresa della domanda, i consumatori sono ansiosi di partecipare alle esperienze e viaggiare di più.

La bassa quota di fondi destinati al dettaglio in Germania, solo circa il 25%, è attribuibile ai redditi medi elevati nelle famiglie tedesche. Nonostante le buone prestazioni dell'economia, l'economia nel suo insieme potrebbe ancora faticare a priorità le spese del dettaglio a causa dei costi della vita e dell'energia più elevati.

