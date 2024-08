- La Germania prevede di espellere 28 individui criminali in Afghanistan per l'incidente iniziale.

Per la prima volta dal colpo di Stato dei talebani, la Germania avrebbe inviato individui in Afghanistan, secondo quanto riportato dai media. Secondo Spiegel, in un comunicato del venerdì citando fonti del settore della sicurezza, un aereo charter di Qatar Airways è decollato da Lipsia all'alba di venerdì, trasportando 28 criminali afghani. Questi individui sarebbero stati trasportati a Lipsia durante la notte da vari stati federali. I contribuenti degli stati federali coinvolti sono Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Assia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Secondo Spiegel, questa operazione è stata organizzata dal Ministero federale dell'Interno tedesco. Prima del volo, a ciascun deportato è stato offerto un mille euro in contanti. Questo piano di deportazione sarebbe stato in fase di preparazione per oltre due mesi, preparato dalla Cancelleria e dalle autorità interne.

Il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD) ha dichiarato giovedì che la Germania avrebbe probabilmente eseguito le deportazioni in Siria e Afghanistan "molto presto". Un importante "pacchetto di rimpatri e deportazioni" era stato avviato prima dell'incidente tragico di Solingen.

La scorsa settimana, un attacco con coltello durante una festa cittadina a Solingen ha causato la morte di tre persone e il ferimento di otto altre, alcune in modo grave. Il sospetto, un siriano di 26 anni, è stato arrestato sabato. L'Ufficio del procuratore generale federale sospetta un backgrounds islamista dell'attacco. La situazione ha riacceso il dibattito sulle deportazioni e sui possibili errori delle autorità.

Seguiranno presto ulteriori dettagli.

L'Unione europea ha espresso preoccupazione per la decisione della Germania di deportare i criminali in Afghanistan, data la situazione instabile nel paese. Nonostante ciò, la Germania, come evidenziato dai recenti resoconti, ha proceduto con l'operazione di deportazione organizzata dal Ministero federale dell'Interno.

