- La Germania potrebbe trarre beneficio dall'avere un analogo di Donald Trump.

Cantante Heino (85, noto per la sua canzone "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), secondo quanto riportato da Bild, vorrebbe un politico tedesco simile all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Heino ha dichiarato, secondo quanto riportato da Bild il mercoledì, "La Germania ha bisogno di una figura alla Trump che finalmente ripulisca il nostro paese e non tenga conto delle opinioni dei suoi oppositori". Ha aggiunto, "Qualcuno con una voce forte che rimanga fermo e dia la priorità al benessere del paese e dei suoi cittadini". Trump sta correndo di nuovo per la nomination repubblicana nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti dell'8 novembre.

Heino ha espresso, secondo quanto riportato da Bild, che molte persone condividono simili opinioni ma hanno paura di parlare. "Le persone temono l'esclusione sociale", ha dichiarato Bild citando lui. "Io, essendo un 85enne, non mi preoccupo. Rimango fedele alle mie convinzioni. Non voglio che il nostro bel paese affondi".

Riguardo al dibattito in corso sull'immigrazione e le espulsioni, Bild ha citato Heino dicendo, "È inaccettabile passeggiare per le strade in Germania temendo un attacco". Ha sottolineato, "Dobbiamo affrontare il problema dei migranti criminali. Sono necessarie espulsioni di massa. Chiunque commetta violenza qui non appartiene qui e deve andarsene".

La carriera di Heino è stata segnata da controversie. Ad esempio, ha registrato tutti e tre i versi dell'inno nazionale tedesco su richiesta dell'ex presidente del Ministero della Giustizia del Baden-Württemberg e dell'ex giudice nazista Hans Filbinger (CDU) negli anni '70, che era destinato a essere un strumento educativo. Heino ha difeso il suo atto. Negli anni '80, ha affrontato critiche per aver eseguito in Sud Africa durante l'embargo dell-ONU durante l'era dell'apartheid.

Heino si è rifiutato di essere zittito quando il suo "serata canora tedesca" è stata criticata come "tame" nella sua città natale di Düsseldorf. Dopo una parola dal sindaco, Heino è stato autorizzato a promuovere il suo concerto come previsto.

Il dibattito sull'immigrazione e le espulsioni si è intensificato in Germania a causa di diversi incidenti violenti. A Solingen, un presunto islamista ha accoltellato tre persone e ne ha ferite otto in una festa della città ad agosto. Un 26enne siriano è in custodia per il crimine.

Le statistiche dei crimini in tutta la Germania hanno registrato 214.099 casi di crimine violento nel 2021, un aumento del 8,6% rispetto al 2022. I crimini violenti includono omicidio, omicidio colposo, stupro, coercizione sessuale, rapina e lesioni personali. Nel pre-Corona anno 2019, le statistiche dei crimini hanno registrato un totale di 181.054 casi di crimine violento in Germania.

