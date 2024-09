La Germania potrebbe potenzialmente prendersi gioco di Trump, ma non in questo modo.

Il dibattito televisivo parzialmente inaffidabile tra Donald Trump e Kamala Harris ha suscitato preoccupazione all'interno del Ministero degli Esteri britannico. Il ministero ha pubblicato su Twitter che il sistema energetico tedesco è completamente funzionante, con oltre il 50% di energia rinnovabile. Il governo, sembra, è altrettanto inaffidabile con i fatti quanto Trump stesso.

Tuttavia, pare che un dipendente del dipartimento Social Media del Ministero degli Esteri tedesco possa aver pubblicato accidentalmente dal proprio account. Mercoledì pomeriggio, hanno twittato riguardo al duello televisivo tra Trump e Harris, affermando che "il sistema energetico tedesco è al 100% funzionante con il 50% di fonti energetiche rinnovabili. Stiamo chiudendo le centrali a carbone e nucleari invece di costruirle. Entro il 2038, il carbone sarà fuori dalla rete". Il tweet includeva uno screenshot di Trump dal dibattito, l'hashtag #Debate2024 e una spiritosa "PS: Non mangiamo gatti e cani nemmeno noi".

Il "PS" si riferisce alla falsa affermazione del candidato alla vicepresidenza JD Vance e Trump secondo cui i migranti dal Haiti rubano animali domestici dai vicini per mangiarli. Questo non ha nulla a che fare con l'intento del Ministero degli Esteri tedesco di chiarire il loro utilizzo dell'energia. Il tweet, quindi, si conclude con un commento troll finale.

In meno di 24 ore, il tweet ha ottenuto oltre 75.000 like e condiviso più di 30.000 volte. Sono numeri impressionanti per un account con relativamente pochi follower (320.000) ma solitamente scarsa visibilità sulla rete. Di solito, le conferenze stampa del Ministro degli Esteri Annalena Baerbock, i commenti sulle crisi globali o le foto dai viaggi all'estero vengono condivisi e questi tendono a ottenere solo pochi like e retweet.

Il Ministero della Protezione del Clima corregge

Trump ha sostenuto nel dibattito che la Germania aveva ripreso a costruire "centrali elettriche convenzionali" dopo un fallito uscita dai combustibili fossili. Questo è falso. "Centrali elettriche convenzionali" - Trump presume intenda centrali nucleari e a carbone - non vengono più costruite in Germania. L'energia nucleare non gioca alcun ruolo. D'altra parte, il carbone ancora rappresenta una parte significativa dell'approvvigionamento energetico della Germania, nonostante l'aumento costante della quota di fonti rinnovabili nella miscela energetica tedesca.

È diritto del governo federale correggere questa falsa affermazione di Trump. Tuttavia, il fatto che anche la loro affermazione contenesse un errore e dovesse essere rettificata dal Ministero dell'Economia e della Protezione del Clima due ore dopo è preoccupante e poco professionale. "La Germania deriva più del 50% della sua elettricità da fonti rinnovabili come vento e sole, e brucia meno carbone di quanto non faccia dal 1960. Nuove centrali a carbone? Assolutamente no!" ha scritto il ministero di Habeck, in risposta al messaggio in lingua inglese pubblicato dall'AA.

La correzione era necessaria, poiché l'affermazione del Ministero degli Esteri non era sufficientemente precisa. In termini di consumo energetico primario, le fonti rinnovabili rappresentavano solo circa il 20% della miscela energetica tedesca lo scorso anno - il 50% menzionato dall'AA si riferisce solo al settore dell'energia.

Tali comunicazioni rivelano una mancanza di decoro per il Ministero degli Esteri tedesco. È questo che sembra il caos. Perché il Ministero degli Esteri sente il bisogno di pubblicare un tweet didattico sul dibattito televisivo? Cosa spera di ottenere il governo di Baerbock con esso? Oltre al grande numero di like, retweet e commenti sulla piattaforma, sembra non ci sia molto da guadagnare. Se Trump vince le elezioni presidenziali, sarà necessario un dialogo rispettoso con lui e il suo governo. I commenti offensivi su Twitter non aiuteranno.

L'ex ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino durante il mandato di Trump, Richard Grenell, ha criticato il post come interferenza elettorale, peggiore di quella vista dalla Russia. "L'abbiamo notato e risponderemo di conseguenza", Grenell ha lasciato intendere su Twitter la possibile tensione sulla relazione Stati Uniti-Germania in caso di un secondo mandato di Trump. Il Ministero degli Esteri tedesco, di tutte le istituzioni, dovrebbe mirare ad aprire canali di comunicazione con qualsiasi governo degli Stati Uniti piuttosto che chiuderli.

Per Grenell, che viene considerato per il ruolo di Segretario di Stato in caso di vittoria di Trump, il post del Ministero degli Esteri tedesco è stato un dono. Anche se la pretesa di interferenza elettorale è un'esagerazione, molti elettori negli stati chiave come l'Arizona, la Pennsylvania e la Georgia sono improbabili che siano a conoscenza di questo commento tedesco. Anche se lo fossero, il confronto con la Russia è fuorviante, poiché Mosca ha notoriamente interferito nelle elezioni presidenziali del 2016 per favorire Trump. Tuttavia, il Ministero degli Esteri tedesco ha involontariamente aperto la porta a questo putiferio iniziando a trollare su Twitter.

I politici hanno il diritto, e forse anche il dovere, di correggere le false affermazioni sulla Germania dall'estero. Il governo federale può anche esprimere la loro preferenza per un presidente degli Stati Uniti - non è certamente Donald Trump. Tutti sono liberi di ridicolizzare il candidato repubblicano, ma è significativo se un funzionario governativo pubblica un simile commento sul proprio account personale o se il Ministero degli Esteri tedesco si impegna ufficialmente e seriamente con le assurdità e gli imbarazzi della campagna elettorale degli Stati Uniti su un account ufficiale e deve essere corretto dal proprio ministero dell'ambiente.

Dopo oltre 24 ore dalla pubblicazione, il tweet rimane invariato. L'idea che un dipendente abbia pubblicato accidentalmente dal proprio account personale non è plausibile. L'intera organizzazione, con Annalena Baerbock alla guida, sembra approvare questo commento. È un peccato.

