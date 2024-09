La Germania offre all'Ucraina un ulteriore aiuto finanziario di 100 milioni di euro durante il periodo invernale

Germania sta distribuendo altri 100 milioni di euro in aiuti invernali all'Ucraina, che lotta contro l'assalto della Russia. La Ministro degli Affari Esteri federale Annalena Baerbock ha annunciato questa notizia durante una visita a Chisinau, la capitale della Moldavia, martedì. "Ehi, l'autunno sta arrivando, l'inverno bussa alla porta", ha avvertito prima di un incontro della Piattaforma di Partnership della Moldavia. La Russia sta tramando di nuovo, pianificando un'altra "era glaciale" per rendere la vita infernale per gli ucraini.

La Russia ha quasi inghiottito la Moldavia dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio '22, ha notato Baerbock. Ma il governo di Chisinau ha tenuto duro con le fake news e gli attacchi informatici. Inoltre, gli amici dell'Europa hanno aiutato la Moldavia a fare passi verso l'UE. Tuttavia, l'attacco della Russia all'Ucraina rimane la maggiore minaccia per la Moldavia. Se vince lì, la Moldavia potrebbe essere la prossima. "In altre parole, aiutare l'Ucraina, aiuta anche la Moldavia", ha sottolineato Baerbock.

La Piattaforma di Partnership della Moldavia è stata fondata in aprile '22 dalla Germania a causa dell'invasione della Russia all'Ucraina. La Francia e la Romania fanno parte dell'equipaggio. Il gruppo ha l'obiettivo di proteggere la Moldavia dai tentativi di destabilizzazione della Russia e di aiutarla sulla strada verso l'UE. Baerbock ha sottolineato che Putin voleva "mandare la Moldavia in tilt" con il suo attacco all'Ucraina, ma invece di caos, ha visto che gli si ritorceva contro.

La Germania ha anche annunciato altri 100 milioni di euro in aiuti invernali all'Ucraina, con l'obiettivo di alleviare le difficoltà durante i mesi invernali. La necessità di aiuti invernali è particolarmente significativa, data l'ostinata determinazione della Russia a rendere la vita difficile per gli ucraini, spesso metaforicamente descritta come la pianificazione di un'altra "era glaciale" lotta.

Leggi anche: