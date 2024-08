- La Germania non dovrebbe trarre profitti finanziari dalle spedizioni di armi.

L'ex-leader tedesco della frazione parlamentare di Sinistra, Gregor Gysi, ha espresso la sua opposizione ai profitti delle esportazioni di armi della Germania, citando il passato del Paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Parlando a un evento insieme al Presidente della Turingia e candidato principale della Sinistra, Bodo Ramelow, a Erfurt, Gysi ha dichiarato: "Sono contrario alle esportazioni di armi tedesche". Nonostante la sua posizione, non si oppone al diritto dell'Ucraina di difendersi dagli attacchi russi. Invece, suggerisce che altri paesi forniscano armi e che la Germania si concentri sull'aiuto umanitario, con l'obiettivo principale di raggiungere una tregua.

La guerra e la pace, il problema delle esportazioni di armi tedesche e la possibilità di schierare missili a medio raggio sono stati temi chiave nella recente campagna elettorale per le elezioni statali della Turingia.

Gysi ha sottolineato la crescente sensazione tra i tedeschi di non essere adeguatamente rappresentati dalla politica tradizionale. Ha invitato la Sinistra, compresa se stessa, a riconsiderare il proprio approccio e le proprie azioni, con l'obiettivo di impedire al partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) di acquisire potere.

Ramelow: Sono qui per aiutare

Ramelow ha parlato di un'iniziativa lanciata dalla Sinistra che promuove un sistema pensionistico completo in Germania, che comprenda tutte le professioni e le fasce di età. "Non abbiamo bisogno di sistemi pensionistici separati per artisti, funzionari pubblici o lavoratori autonomi", ha sottolineato Ramelow. L'obiettivo è fornire a tutti un reddito da pensione di 1.200 euro.

Parlando alla folla, Gysi e Ramelow hanno incoraggiato il sostegno per la Sinistra. "Tutto ciò che vogliamo è un cielo blu", ha detto Ramelow, riferendosi all'AfD, attualmente in testa nei sondaggi. "Sono qui per servire per i prossimi anni", ha promesso Ramelow, 68 anni, che guida un governo rosso-rosso-verde dal 2014, con una breve interruzione, e che non ha più una maggioranza dal 2020. Il partito della Sinistra è attualmente in sondaggio tra il 13 e il 14 percento, molto meno di cinque anni fa.

Leggi anche: