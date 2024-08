- La Germania meridionale avvia un procedimento legale contro personaggi nazionalisti austriaci

La Cancelleria di Stato della Baviera, guidata dal Ministro Presidente Markus Söder (CSU), ha avviato un'indagine penale contro la figura di destra austriaca Gerald Grosz. L'inchiesta è gestita dalla Procura Generale di Monaco, come confermato dalla dpa. In una trasmissione televisiva austriaca del 2023, Grosz, che ha legami con l'AfD tedesca, ha definito Söder "il più grande stupido che abbia mai incontrato in vita mia", aggiungendo altri 36.000 euro per buona misura.

Grosz ha attirato l'attenzione dopo la sua apparizione all'evento politico quaresimale dell'AfD nella Bassa Baviera all'inizio del 2023. Durante questo evento, ha soprannominato Söder "Söderolf" insieme ad altre osservazioni denigratorie. Di conseguenza, il tribunale distrettuale di Deggendorf ha comminato a Grosz una multa di circa 15.000 euro. La multa iniziale di 36.000 euro, che Grosz ha contestato, è ancora pendente, senza una data per l'udienza.

Grosz è previsto per apparire nuovamente come ospite dell'AfD alla colazione politica alla festa popolare Gillamoos nella Bassa Baviera il prossimo lunedì. Tuttavia, il reclamo penale è stato presentato poco dopo che questi piani sono stati resi pubblici. Grosz ha argomentato che queste azioni potrebbero suggerire "obbedienza anticipata" o addirittura "influenza non autorizzata sulla magistratura", come dichiarato nella sua dichiarazione.

Grosz ritiene che i suoi commenti cadano sotto il diritto alla libertà di parola nei dibattiti politici. Le figure pubbliche, inclusi i politici, sono attese per resistere a una maggiore critica all'interno dell'ambito della critica del potere, secondo lui. La Cancelleria di Stato della Baviera ha scelto di rimanere in silenzio su questa questione.

Nonostante la sua prossima apparizione a un evento dell'AfD, il caso penale contro Grosz, che ha legami con l'AfD tedesca, continua a causa dei suoi commenti denigratori nei confronti del Ministro Presidente Söder. La decisione della Cancelleria di Stato della Baviera di avviare questo caso dimostra il loro impegno nel trattare un simile linguaggio divisivo, indipendentemente dalle affiliazioni politiche.

