La Germania ha una carenza massiccia di venditori

Specialisti sono scarsi in molti settori. Dove ci si aspetta che i divari siano particolarmente pronunciati nei prossimi anni, i ricercatori stanno indagando e segnalano diverse professioni.

Come si svilupperà il divario di competenze nei prossimi anni? I ricercatori dell'Istituto della Contea (IW), vicino agli imprenditori, hanno esaminato la questione. Il divario più ampio si prevede tra i venditori. Entro il 2027, potrebbero mancare circa 37.000 lavoratori qualificati, secondo uno studio.

Già ora ci sono carenze di venditori in molti luoghi. Nel 2022, il numero di disoccupati in questo settore era significativamente inferiore al numero di posti vacanti (65.000). Secondo l'autore dello studio e l'economista Alexander Burstedde, ciò è dovuto anche al fatto che molti dipendenti hanno cambiato carriera durante la pandemia di Corona e non sono tornati ai loro vecchi lavori. I professionisti delle vendite sono il quarto gruppo professionale più grande in Germania, con circa 850.000 persone. Ciò include i commercianti al dettaglio e i venditori specializzati.

Gli esperti si aspettano il secondo divario di competenze più ampio tra gli educatori. Entro il 2027, potrebbero rimanere più di 27.600 posizioni vacanti, secondo i calcoli. Anche se il numero di dipendenti sta aumentando, non lo sta facendo abbastanza velocemente per coprire la domanda in rapido aumento, dice Burstedde. "Abbiamo bisogno di più educatori per consentire ai genitori di lavorare di più". Ci sono anche carenze di lavoratori qualificati nel lavoro sociale, nell'assistenza infermieristica e nell'IT.

Divario più ampio in arrivo nell'Est

Nel complesso, si prevede un aumento del divario di competenze nei prossimi anni, con un aumento più pronunciato nell'Est della Germania, secondo l'IW. Il motivo principale è che molte persone andranno in pensione nei prossimi anni e non c'è abbastanza nuovo talento in arrivo.

L'IW prevede il più grande calo dell'occupazione entro il 2027 per i lavoratori non qualificati e semiqualificati nel settore metalmeccanico e i bancari qualificati. "Il vecchio detto 'Fai qualcosa di sicuro e diventa un bancario' non è più valido. Le banche non sanno cosa fare con le persone agli sportelli perché molti uffici stanno chiudendo e i clienti utilizzano la banca online", dice Burstedde.

Il ricercatore raccomanda due misure per contrastare il divario di competenze. Gli imprenditori dovrebbero cercare di mantenere i dipendenti più anziani nel posto di lavoro più a lungo possibile. I migranti offrono anche un grande potenziale per contrastare le carenze.

