Posti di lavoro condivisi presso il Ministero degli Affari Esteri - La Germania ha recentemente nominato due rappresentanti diplomatici in Canada, che da ora in poi svolgeranno duplice ruolo di ambasciatori nella nazione nordamericana.

Questa insolita configurazione vede il ruolo dell'ambasciatore tedesco in Canada aprire nuove strade - potenzialmente tracciando la via per futuri casi: Tjorven Bellmann e Matthias Lüttenberg ora rivestono ruoli diplomatici congiunti a Ottawa per la Germania. La coppia, accompagnata dai loro tre figli, si è trasferita in Canada, che è un paese del G7, e rappresenterà congiuntamente la Germania nel secondo paese più grande del mondo a partire da settembre.

Stando a Bellmann, il Ministero degli Esteri tedesco sta intenzionalmente adattando le pratiche di lavoro sotto la guida del Ministro degli Esteri Baerbock per promuovere l'uguaglianza di genere, potenziare le donne in posizioni di potere e rendere la professione più famiglia-friendly. Bellmann ha precedentemente prestato servizio come Direttore Politico per il Ministro degli Esteri tedesco nel 2022 e nel suo entourage. Lüttenberg ha prestato servizio come Direttore per l'Europa Orientale, il Caucaso e l'Asia Centrale.

Il Ministero degli Esteri deve restare competitivo

Date le due intense posizioni a tempo pieno, i figli della coppia, di 10, 12 e 15 anni, possono faticare a ottenere tempo famigliare adeguato. Le configurazioni come quella di Ottawa mirano a offrire ai professionisti diplomatici opportunità di progressione di carriera senza compromettere i rapporti familiari. Come spiega l'Ambasciatore Lüttenberg, "La nostra configurazione dura otto mesi. Ciò significa che una persona serve come ambasciatore per otto mesi, seguita dall'altra che prende il comando. Il non-ambasciatore si concentra principalmente su questioni familiari a casa."

Il Canada diventa il terzo paese a implementare questa configurazione a questo livello, dopo le coppie di ambasciatori tedeschi in Slovenia e Svezia. Ciò richiede l'accettazione del paese ospitante dell'idea - gestire due rappresentanti può rivelarsi difficile. Bellmann spiega che mantenere la competitività rispetto ai giovani professionisti è cruciale per il Ministero degli Esteri. La carriera diplomatica, con i suoi frequenti trasferimenti, ha storicamente rappresentato una sfida per le famiglie con figli. Per le coppie del Servizio Estero, la sfida è ancora maggiore - se entrambi raggiungono ruoli di alto livello come gli ambasciatori, spesso devono fare sacrifici personali o professionali.

Ruoli chiaramente definiti - a casa e al lavoro

Se dovessero sorgere discordanze sulla strategia diplomatica tra gli ambasciatori tedeschi a Ottawa, il processo decisionale è chiaro, secondo Lüttenberg: "Se mai avessimo opinioni divergenti, la distribuzione dei ruoli sarebbe chiara. Poi la persona responsabile delle conseguenze delle sue decisioni ne sopporterà il peso - sia a livello professionale che personale."

L'Ambasciatore Bellmann inizierà il suo primo mandato a settembre e, fino ad allora, entrambi i rappresentanti probabilmente spiegheranno il loro insolito lavoro al paese ospitante più volte. L'interesse degli altri diplomatici e dei rappresentanti canadesi è evidente. Anche se Lüttenberg attribuisce in parte questo interesse alla calma estiva, si aspetta che presto questioni politiche e diplomatiche prendano il centro della scena. Infine, Lüttenberg conferma che i due ambasciatori tedeschi in Canada non condividono solo una posizione, ma anche un unico stipendio di ambasciatore.

