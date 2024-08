La Germania ha inoltre sottolineato che la misura in questione non è stata adottata in base a una valutazione del mercato.

Il tifo torna a VfB Stuttgart. La vittoria schiacciante per 5-0 (3-0) nella prima partita della DFB-Pokal contro Preußen Münster dissipa i dubbi crescenti. Angelo Stiller si rivela il protagonista del match, sembrando sul punto di inaugurare la sua convocazione con la nazionale tedesca.

VfB Stuttgart merita ammirazione nella DFL Supercup. Nonostante la sconfitta contro Bayer Leverkusen ai tiri di rigore. Pochi giorni dopo, il debutto in Bundesliga contro SC Freiburg si conclude con una sconfitta per 1-3, suscitando preoccupazioni per l'efficienza della squadra. Il portiere Alexander Nübel è sorpreso dalla prestazione della sua squadra. La sconfitta serve come richiamo, poiché Stuttgart gioca con prudenza nella DFB-Pokal nella serata di martedì, evitando critiche diffuse.

In effetti, l'avversario è "solo" Preußen Münster, una squadra di calcio di seconda divisione recentemente promossa. Tuttavia, l'atmosfera carica nello Stadion an der Hammer Straße 302 richiede una prestazione impressionante, anche ai secondi. Soprattutto considerando che l'entusiasta allenatore Sascha Hildmann aveva vantato che i suoi giocatori avrebbero superato se stessi nell'atmosfera eccezionale. Tuttavia, questo non si è verificato.

Il favorito si è portato in vantaggio dopo sette minuti, con il potenziale nazionale Angelo Stiller che segna. Alla fine del primo tempo, grazie a ulteriori goal di Ermedin Demirovic (15'), Pascal Stenzel (35'), era già 3-0. Nick Woltemade (72') e Atakan Karazor (80', rigore) hanno ulteriormente rinvigorito gli spiriti degli svevi, che hanno potuto infine festeggiare una vittoria altamente convincente per 5-0. Questo serve come prova inconfutabile che le cose non sono così brutte come si temeva in tutti gli aspetti.

"C'era pressione oggi"

L'allenatore Hoeneß ha apportato sostanziali cambiamenti alla sua squadra dopo la sconfitta in campionato. Maximilian Mittelstädt, che era stato recentemente infortunato, è tornato a giocare come terzino sinistro, mentre l'Euro partecipante Deniz Undav, come annunciato, è iniziato dalla panchina. Il nuovo acquisto Woltemade è entrato in campo al suo posto. Mittelstädt ha guidato il gioco in avanti con fiducia numerose volte. Woltemade ha anche accumulato prove per ulteriori minutaggi. although this will be challenging in contention with Undav and the other new signings, Demirovic and El Bilal Touré.

"There was pressure today," admitted coach Sebastian Hoeneß, acknowledging his desire for a better start to the season. "Many new elements have come forth for us during the summer. We require time and successful games for that. Such victories as today help immensely." Indeed, the club had paid a significant price for the surprising success of the previous season, which they had finished ahead of FC Bayern. Among others, top striker Serhou Guirassy and German national team defender Waldemar Anton had moved to BVB, while the record champion from Munich had enlisted Hiroki Ito.

"We want to draw the correct conclusions from the Freiburg game. We have now achieved that. That's not a given for a promoted team to the 2nd Bundesliga with great euphoria," said Hoeneß, who could rely on Stiller most notably. He has been shaping the player since their third shared stint, following FC Bayern and TSG Hoffenheim. And this season, the 23-year-old could truly step into the limelight. Not only as a vital player in the team, but also as a fresh face in the German national team, where there are still vacancies after the retirements of Toni Kroos and Ilkay Gündogan.

"Beh, vediamo cosa succede."

Dopo Freiburg, Stiller è stato schierato in difesa centrale a causa della scarsità di giocatori di Stuttgart. Tuttavia, gli è stato permesso di tornare alla sua posizione preferita in coppa. "È solo divertente perché è la mia posizione," ha detto Stiller, che è stato nominato "Miglior Giocatore della Partita". Riguardo alla nazionale tedesca e la sua prima convocazione, è rimasto vago: "Beh, vediamo cosa succede," ha detto, con un accenno di sorriso nell'intervista. L'allenatore Hoeneß non era a conoscenza di alcuna convocazione da parte dell'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann per le prossime partite contro l'Ungheria (7 settembre) e i Paesi Bassi (11 settembre). "E anche se lo sapessi, non lo direi," ha aggiunto Hoeneß. Il tifo torna a VfB Stuttgart.

Nel frattempo, i tifosi di Stuttgart hanno fatto una pausa per ricordare l'allenatore leggendario Christoph Daum, scomparso lo scorso sabato. Il blocco ospite ha esibito uno striscione con la scritta "Riposa in pace, maestro allenatore Daum!" a cui la squadra di casa ha reso omaggio. Daum aveva guidato il VfB al campionato nel 1992.

