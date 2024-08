- La Germania ha il permesso di acquistare missili Patriot dagli Stati Uniti.

Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di fino a 600 missili e altro equipaggiamento per i sistemi di difesa aerea Patriot alla Germania. L'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa (DSCA) ha annunciato giovedì che l'accordo militare, del valore di 5 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro), rafforza la sicurezza degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato della NATO che gioca un ruolo cruciale nella stabilità politica ed economica dell'Europa. La Germania ha donato diversi sistemi Patriot all'Ucraina.

Lockheed Martin, il conglomerato della difesa degli Stati Uniti, sarà il contraente principale per l'eventuale accordo militare, che include equipaggiamento e supporto tecnico correlato.

La Germania non sta acquistando i sistemi Patriot solo per sé. Secondo i nuovi piani di difesa della NATO, la Germania deve quadruplicare le sue capacità di difesa aerea per proteggere le infrastrutture e le forze in caso di tensioni serie o guerra, come riferito dalle fonti di sicurezza lo scorso mese.

Dal'inizio della guerra in Ucraina, la Germania ha donato tre sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev e ne ha ancora nove. Durante la Guerra Fredda, quando la Germania Ovest era sulla frontiera della NATO, il Bundeswehr ne aveva 36.

Iniziato quest'anno, diversi membri della NATO hanno annunciato un ordine per fino a 1000 sistemi Patriot, tra cui la Germania, i Paesi Bassi, la Romania e la Spagna. Si prevede che Berlino utilizzerà l'ordine per rinforzare le proprie scorte e continuare a fornire all'Ucraina.

