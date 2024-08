La Germania ha eseguito un totale di 15.000 trapianti di cuore fino ad oggi.

Nel corso dell'ultimo decennio, circa 5.000 nuovi pazienti cardiaci si sono uniti alla lista d'attesa dei donatori di organi, mentre sono stati effettuati solo circa 3.200 trapianti di cuore. Alla fine di luglio di quest'anno, 684 persone erano in attesa di un trapianto di cuore, mentre solo 201 procedure sono state effettuate nei primi sette mesi.

Il primo trapianto di cuore in Germania è stato eseguito il 13 febbraio 1969, dopo che il chirurgo cardiaco sudafricano Christiaan Barnard aveva eseguito il primo trapianto di cuore riuscito a livello mondiale nel dicembre 1967. Nel corso dello stesso anno, è stato eseguito un secondo trapianto di cuore in Germania, ma i risultati deludenti hanno portato a una sospensione di questi interventi per oltre un decennio. Dal 1981, il trapianto di cuore ha conosciuto un rinascimento, grazie ai risultati migliorati e all'introduzione di farmaci immunosoppressivi avanzati.

"Il trapianto di cuore resta l'opzione terapeutica più efficace per i pazienti cardiaci in fase avanzata della loro malattia", ha dichiarato Jan Gummert della Società Tedesca di Trapianto. In assenza di un organo donatore adeguato, i sistemi di supporto vitale contemporanei possono offrire una qualità di vita accettabile fino all'eventuale disponibilità di un cuore. Tuttavia, non sono un'alternativa al cuore di un donatore. Secondo Gummert, "purtroppo, il numero di organi donatori in Germania rimane insufficiente".

